التحديث الاخير من الواتساب الذهبي 2024 WhatsApp Gold ومميزات جديدة

تطبيق الوتساب الذهبي من احد التطبيقات التي تنافس بشدة الوتساب الرسمي حيث انه من احد التطبيقات المراسلة الشهيرة التي يمكن من خلاله تبادل الرسائل مع الأفراد والسجلات والمكالمات وعليها من المزايا الاخرى، حيث إن التطبيق يستخدم في أكثر من 180 دولة من مختلف دول العالم ويخدم العديد من المميزات وخطوات التحميل للتطبيق سهلة ويمكن لجميع الاجهزه تنزيل وسوف نعرض خلال الفقرات التالية تحميل الوتساب الذهبي وما هي مميزات الجديدة في النسخة الأخيرة 2024 بالتفاصيل.

واتساب الذهبي 2024

تطبيق الواتساب الذهبي مصمم باعدادات مخصصة للاتصال مع الاخرين وارسال الرسائل حيث انه يضم سمات متطورة ومميزات كثيرة تتمثل فيما يلي:

يمكنك تنزيل الحالات الاصدقاء على هاتفك يمكنك نشر حاله أكثر من 30 ثانيه في المرة الواحدة.

يمكنك تحميل التطبيق مجاني يمكنك عمل اكثر من حساب على نفس التطبيق والانتقال بينهم بسهولة.

يمكنك ان ترى رسائل الآخرين والحالات بدون علمهم يمكنك التحكم في شكل ايقونة الواتس وشكل الخط والحجم والألوان.

تحميل الوتساب الذهبي

يمكن تحميل الواتساب على اجهزة الاندرويد من خلال الرابط الرسمي له بخطوات سهله وبسيطه تتمثل فيما يلي: