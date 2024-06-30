“كن أنت الرابح مليون دولار”.. أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مع مصطفى الأغا

تعد مسابقة الحلم واحدة من أبرز المسابقات العربية الرائدة في تقديم جوائز مالية كبيرة، كل ما عليك القيام بتسجيل رقمك أونلاين من خلال المشاركة في المسابقة، والاتصال بالرقم المخصص لدولتك، والذي سيتم توفيره لكم، في السطور القادمة، كما أننا سنشرح بالتفصيل كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 بقيادة مصطفى الأغا.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

مسابقة الحلم هي واحدة من أبرز المسابقات التلفزيونية التي تُعرض على قنوات MBC، وهي تجذب جمهورًا كبيرًا بفضل جوائزها الكبيرة التي قد تصل إلى مليون دولار، تتيح هذه المسابقة الفرصة لكافة الأفراد العرب من مختلف الدول للمشاركة والتنافس، يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 باتباع الخطوات التالية:

إرسال كلمة “حلم” أو “Dream” بالرسائل النصية إلى الرقم المخصص لكل دولة.

يجب على المشاركين تعبئة استمارة التسجيل بالمعلومات الشخصية بدقة وصحة.

إرسال رسالة نصية تحتوي على البيانات المطلوبة إلى الرقم المخصص للمسابقة بحسب دولة الإقامة.

الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة الموجهة إليهم لزيادة فرص الفوز في المسابقة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

نقدم لكم أرقام الاشتراك في النسخة الجديدة من مسابقة الحلم للمشاركين من مختلف الدول العربية:

للمشتركين من جمهورية مصر العربية، يمكن الاشتراك من خلال شبكة أورنج بالاتصال على الرقم 98880، وعبر شبكة فودافون على الأرقام 95458 أو 95450.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتاح الاشتراك بإرسال رسالة نصية إلى الرقم 60767.

بالنسبة لدولة الكويت، يمكن الاشتراك عن طريق رسالة نصية إلى الرقم 4141.

المشتركون في البحرين يستطيعون الاشتراك عبر شبكة زين بإرسال رسالة نصية إلى الرقم 94000.

للمشاركة من سلطنة عمان، يتوجب إرسال رسالة نصية إلى الرقم 90434.

من المملكة العربية السعودية، يمكن الاشتراك عبر شبكة موبايلي بالرقم 650444، ومن خلال شبكة زين بالرقم 755505، أو عبر شركة الاتصالات السعودية على الرقم 858888.

للمشتركين من العراق، الاشتراك ممكن بإرسال رسالة نصية إلى الرقم 2266.

المشتركون من اليمن يمكنهم الاشتراك بإرسال رسالة نصية إلى الرقم 2600.

شروط الاشتراك في المسابقة 2024

للمشاركة في مسابقة مصطفى الأغا، ينبغي على المتقدمين التقيد بالشروط التالية: