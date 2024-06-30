نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات “صناعي – زراعي – فني” كافة الاقسام من موقع الوزارة

تصدرت نتيجة الدبلومات الفنية عمليات البحث خلال الأيام الأخيرة بالتزامن مع انتهاء فترة الامتحانات التحريرية والعملية، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء عمليات التصحيح داخل مراكز الكنترول بالمحافظات وجاري العمل على رصد ومراجعة الدرجات، وتولي الوزارة اهتماما كبيرا بالتعليم الفني مؤخرا لتشجيع الطلاب على الالتحاق بالمدارس الفنية لسد متطلبات سوق العمل، ونقدم اليكم خلال سطور المقال موعد الاعلان عن النتيجة فتابعونا.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2024

بدأ طلاب الدبلومات الفنية سواء نظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات (صناعي/ تجاري/ زراعي / فندقي/ تكنولوجيا تطبيقية) الامتحانات التحريرية يوم 25 مايو وانطلقت الاختبارات العملية يوم 8 مايو الماضي، وأنهي الطلاب الامتحانات يوم الخميس 27 يونيو وبعدها بدأ البحث يتزايد عن موعد ظهور النتيجة، وكشفت مصادر من داخل القطاع الفني بالوزارة استمرار عمليات التصحيح تمهيدا لاعلان النتيجة بعد اعتمادها، ومن المقرر أن تظهر النتيجة عبر بوابة التعليم الفني برقم الجلوس قبل النصف الاول من شهر يوليو القادم بعد الانتهاء من رصد ومراجعة الدرجات، وتكثف الوزارة المزيد من الجهود خلال الوقت الحالي للاعلان عن النتيجة بأسرع وقت.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024

يستطيع الطلاب معرفة نتيجة الدبلومات الفنية بوسائل متعددة وذلك عبر بوابة التعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم، وكذلك تعلن النتيجة باليوم التالي في المدارس الفنية بعد اعتمادها، ولذلك يمكن الاطلاع على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى بوابة التعليم الفني. تحديد كلا من الصف الدراسي والفصل الدراسي. كتابة بيانات الطالب (الاسم، رقم الجلوس) ثم تحديد المحافظة التي فيها الطالب. النقر على زر “عرض النتيجة” خلال ثوان سيظهر لديك بيان شامل بالدرجات في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

وبهذه الخطوات يمكن للطلاب الحصول على النتيجة بشكل فوري بدلا من التوجه الي المدارس، وبذلك أعزائي الطلاب قد وضحنا لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة فلا يوجد موعد رسمي محدد حتى الآن، وفور ظهورها رسميا سوف نوافيكم باخر التطورات.