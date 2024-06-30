حملها الان واستمتع مع اصحابك… خطوات تحميل لعبة ببجي لجميع الأجهزة الاندرويد والايفون

لعبة ببجي موبايل (PUBG Mobile) تعتبر من الألعاب الرائدة في فئة الباتل رويال حيث تقدم تجربة لعب مليئة بالإثارة والتحدي في معارك متعددة اللاعبين بفضل رسوماتها الواقعية وأسلوب اللعب السلس اجتذبت اللعبة ملايين اللاعبين حول العالم إذا كنت ترغب في الانضمام إلى هذا العالم المثيرفإن تحميل اللعبة على جهاز الأندرويد أو الآيفون الخاص بك هو الخطوة الأولى سواء كنت تستخدم هاتفًا بنظام Android أو iOS فإن عملية التحميل بسيطة وسريعة مما يتيح لك الانغماس في مغامرات ببجي المليئة بالأكشن في أي وقت وأي مكان.

خطوات تحميل لعبة ببجي على أجهزة الأندرويد

لعبة ببجي موبايل (PUBG Mobile) هي واحدة من أكثر ألعاب الباتل رويال شعبية حول العالم إذا كنت ترغب في تحميل اللعبة على جهاز الأندرويد أو الآيفون الخاص بك فإليك الخطوات اللازمة:

افتح متجر التطبيقات Google Play على جهاز الأندرويد الخاص بك.

في شريط البحث اكتب PUBG Mobile واضغط على زر البحث.

من نتائج البحث اختر اللعبة الرسمية PUBG Mobile التي تم تطويرها بواسطة Tencent Games.

اضغط على زر تثبيت (Install) وانتظر حتى يكتمل تنزيل اللعبة وتثبيتها على جهازك.

بعد اكتمال التثبيت افتح اللعبة من خلال الضغط على أيقونتها.

يمكنك إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول باستخدام حسابك الحالي (مثل حساب فيسبوك أو تويتر أو حساب Google).

خطوات تحميل لعبة ببجي على أجهزة الآيفون (iOS)