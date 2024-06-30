“الحلقة 165 مترجمة”.. تمتع بمشاهدة الموسم السادس والجديد من مسلسل عثمان على هذه القنوات.. عثمان اسطورة الزمان

تدور الكثير من الأبحاث والبحث المكثف حول الكشف عن الموعد الحقيقي لعرض الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان، هذا المسلسل التركي التاريخي، الذي نال شهرة واسعة، أصبح من أفضل الأعمال الدرامية التي تبثها قناة الفجر الجزائرية بجودة عالية فائقة، من خلال السطور القادمة، سوف نسلط الضوء على كل التفاصيل المتعلقة بحقيقة عرض الموسم السادس من هذا المسلسل، الذي يتابعه ملايين المشاهدين بشغف، سوف نستعرض كافة المعلومات المتعلقة بالموعد المنتظر، فقط تابعوا معنا لكي تتعرفو على كافة التفاصيل الكاملة.

أهم وابرز القنوات الناقلة للمسلسل

قناة ATV التركية

التردد: 10769.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

نعامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة الفجر الجزائرية التي سوف تنقل مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

اليكم التردد الخاص بقناة الفجر الجزائرية على عرب سات

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد القناة: 11034.

معدل الترميز: 27500.

الجزء الجديد من مسلسل عثمان

العمل يعرض قصة تأسيس الدولة العثمانية في القرن الثالث عشر، والصراعات التي واجهها عثمان لتحقيق هذا الهدف، يتناول المسلسل جوانب متعددة من حياة عثمان، بدءا من كفاحه ضد القوى المعادية وصولا إلى تحقيق حلمه بتأسيس دولة كبيرة وقوية، المسلسل يتميز بالإنتاج الضخم والتمثيل القوي ويعرض العديد من الأحداث التاريخية بطريقة درامية مثيرة جذب قيامة عثمان انتباه المشاهدين من مختلف أنحاء العالم وأصبح أحد أشهر المسلسلات التاريخية التركية.