الآن وبشكل رسمي عبر موقع وزارة التربية العراقية رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط دور أول 2024

ازداد الاهتمام والبحث عن موعد ظهور نتائج الصف الثالث متوسط حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه خلال أيام قليلة سوف يتم الإعلان عن النتيجة، والجدير بالذكر أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط بسهولة عبر الموقع الرسمي للوزارة أو عن طريق موقع نتائجنا للتسهيل علي الطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها بسهولة ويسر؛ ولذلك عن طريق الخطوات التالية يمكنك الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط.

طريقة الاستعلام على نتائج الصف الثالث المتوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول علي النتيجة فور الإعلان عن رفعها علي الموقع الرسمي لهم ويمكن طباعتها بصيغة pdf والاحتفاظ بها ويجب علي الطلاب التحلي بالصبر، وفيما يلي خطوات الحصول علي النتيجة:

أولا الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم اضغط على “نتائج الامتحانات”.

انقر على ” نتائج الصف الثالث متوسط دور أول”.

قم بإدخال اسم الطالب ورقم الجلوس أو الإمتحان الخاص به.

وأخيراً اضغط على ” الاستعلام عن النتيجة”.

تقديم التظلمات والشكاوى

من المقرر الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط في أيام قليلة ولكن يمكن تقديم التظلمات الخاصة بالمواد الدراسية بعد ظهور النتيجة في حالة الشك بوجود أخطاء في التصحيح أو رصد الدرجات أو وجود سؤال لم يتم تصحيحه، حيث يتم تقديم الشكوى الكترونياً أو بالذهاب إلي المدرسة وملأ استمارة التظلم مع دفع الرسوم الخاصة بكل تظلم وسيتم إعادة تصحيحها ورفعها علي الموقع الرسمي مرة أخري وسيتم إعلامك عن طريق إشعار علي هاتف ولي الأمر المحمول.