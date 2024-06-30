“برابــط مباشـــر results.mlazemna“ لينـــك نتائج الثالث متوسط 2024 الكرخ والوصافة وبابل وبغداد

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن اقتراب ظهور نتائج الثالث متوسط وهذا ما يتساءل عنه جميع من الطلاب من مختلف المحافظات حيث أن مرحلة الثالث المتوسط واحدة من المراحل التعليمية المهمة وذلك لأنها بداية لمرحلة تعليمية جديدة وهذا يتوقف على مجموع الطالب الذي سوف يحصل عليه وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج الثالث متوسط

وفقا لما صرحت عنه وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من عمليات المراجعة في جميع المحافظات، كما أعلنت أيضا عن أنه سوف يتم بيان النتائج بصورة جماعية وليست فردية وأوضحت أيضا وجود 5 درجات إضافية بمعنى أنه في حال حصول الطالب في مادة على درجات تتراوح ما بين 45 درجة وحتى 49 درجة سوف يتم رفعها إلى 50 درجة.

والجدير بالذكر أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج في يوم الأربعاء القادم في مجموعة من المحافظات وسوف يتم استكمال المحافظات المتبقية لتظهر يوم الخميس.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

أصبح الأن من السهل على جميع الطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط وهذا من خلال الخدمة الإلكترونية التي قامت بإطلاقها وزارة التربية والتعليم ولكن يجب اتباع الخطوات التالية: