تسجيل منحة البطالة الجزائر 2024 رابط الوكالة الوطنية للتشغيل

تعد منحة البطالة من المبادرات التي تقدمها الحكومة في الجزائر لعدد كبير من المواطنين لتقديم الدعم للفئات الأقل دخلا والاكثر احتياجا، حيث ان هذه المنحة تخفف الأعباء المادية على المواطنين، وتقدم لهم يد العون لتساعدهم على تلبية احتياجاتهم ومواجهة الظروف الاقتصادية لذلك فإن المنحة تقدم شهريا بمبلغ 15000 دينار جزائري، وذلك بعد أن كانت 13 الف دينار لذلك بدل العديد يبحث عن خطوات التسجيل في منحة البطالة وما هي الشروط المطلوبة للقبول وسوف نتعرف على ذلك خلال هذا المقال.

طريقة التسجيل في منحة البطالة بالجزائر

يمكن التسجيل في منحة البطالة في الجزائر بشكل الكتروني عبر الرابط الرسمي الوكالة الوطنية للتشغيل حيث تتمثل خطوات التسجيل فيما يلي:

ابعت على الموقع الالكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل.

ثم اضغط على تسجيل الدخول واضغط على منحة البطالة.

ثم اضغط على تسجيل وإدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق في الحقول الخاصة بها وبعد ملء البيانات والتأكد من صحتها ارفاق الاوراق والوثائق المطلوبة.

ويجب ان تكون صحيحه وادخل الرقم التعريفي للشخص واضغط على إرسال في النهاية.

شروط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024

من اهم شروط التسجيل في منحة البطالة تكون كالتالي: