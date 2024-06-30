“هُنـــــا onefd edu dz“ كشف نقاط نتائج المراسلة onefd 2024 بالجزائر برقم التسجيل

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن نتائج المراسلة onefd وهذا بعد الانتهاء من اختبارات اثبات المستوى دورة مايو وهذا يخص الطلاب الذين يقوموا بالتعليم عن بعد حيث أنهم يرغبوا في التعرف على النتائج وهذا من أجل إكمال المسيرة التعليمية الخاصة بهم، وبناء على ذلك قام الديوان الوطني بإطلاق رابط إلكتروني يمكنك من خلاله الاستعلام عن النتائج وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

كشف نقاط نتائج المراسلة onefd

بعد التساؤلات العديدة من قبل الطلاب عن موعد ظهور نتائج المراسلة قامت الجهات المعنية بالإجابة وذكرت أنها سوف تظهر بداية من يوم 30 من جوان، ولكنها سوف تظهر على ثلاث مراحل وذلك حتى لا يكون هناك ضغط على الموقع وسوف تظهر على الترتيب الآتي:

المرحلة الأولى تشمل المحافظات التالية: الجلفة ومستغانم، تمنراست، شلف بسكرة، ادرار، سطيف. بينما في تلك المرحلة سوف تظهر في المحافظات التالية: بشار، عنابة، تلمسان، قسنطينة، الجزائر، الوادي، ورقلة، سوق اهراس. وأخيرا الأغواط، وهران، تيارت، سكيكدة، تيزي وزو، عين دفلى، سعيدة، تبسة.

رابط الاستعلام عن نتائج المراسلة onefd

عند الاستعلام عن نتائج المراسلة onefd يجب اتباع مجموعة من الخطوات والتي تكون كالتالي: