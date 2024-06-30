“هُنـــــا onefd edu dz“ كشف نقاط نتائج المراسلة onefd 2024 بالجزائر برقم التسجيل

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن نتائج المراسلة onefd وهذا بعد الانتهاء من اختبارات اثبات المستوى دورة مايو وهذا يخص الطلاب الذين يقوموا بالتعليم عن بعد حيث أنهم يرغبوا في التعرف على النتائج وهذا من أجل إكمال المسيرة التعليمية الخاصة بهم، وبناء على ذلك قام الديوان الوطني بإطلاق رابط إلكتروني يمكنك من خلاله الاستعلام عن النتائج وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.
كشف نقاط نتائج المراسلة onefd
بعد التساؤلات العديدة من قبل الطلاب عن موعد ظهور نتائج المراسلة قامت الجهات المعنية بالإجابة وذكرت أنها سوف تظهر بداية من يوم 30 من جوان، ولكنها سوف تظهر على ثلاث مراحل وذلك حتى لا يكون هناك ضغط على الموقع وسوف تظهر على الترتيب الآتي:
- المرحلة الأولى تشمل المحافظات التالية: الجلفة ومستغانم، تمنراست، شلف بسكرة، ادرار، سطيف.
- بينما في تلك المرحلة سوف تظهر في المحافظات التالية: بشار، عنابة، تلمسان، قسنطينة، الجزائر، الوادي، ورقلة، سوق اهراس.
- وأخيرا الأغواط، وهران، تيارت، سكيكدة، تيزي وزو، عين دفلى، سعيدة، تبسة.
رابط الاستعلام عن نتائج المراسلة onefd
عند الاستعلام عن نتائج المراسلة onefd يجب اتباع مجموعة من الخطوات والتي تكون كالتالي:
- في مبتدأ الأمر يرجى الدخول على الصفحة الرسمية للديوان الوطني.
- بعد ذلك قم بكتابة رقم تسجيل الطالب بشكل صحيح.
- في الخطوة التالية يتطلب منك اختيار المحافظة التي تتبعها.
- في تلك الخطوة سوف يتطلب منك مجموعة من البيانات وهي: اسم الطالب، تاريخ الميلاد.
- سوف يظهر لك كود يرجى إدخاله بشكل صحيح في الحقل المخصص.
- أخر شيء يجب عليك النقر على زر بحث وذلك حتى تحصل على النتيجة بنجاح.