سامسونج تعود بقوة وتزلزل الاسواق..  مواصفات ومميزات الهاتف الرائد Samsung S24 Ultra

في ظل المنافسة الشديدة في سوق الهواتف الذكية، تواصل شركة سامسونج تقديم أحدث إبداعاتها بتقديم هاتف Samsung Galaxy S 24 Ultr يعتبر هذا الهاتف من بين الأجهزة الرائدة التي تعزز مكانة سامسونج في عالم التكنولوجيا حيث يجمع بين تصميم فاخر ومواصفات تقنية متقدمة حيث يتميز Galaxy S24 Ultra بكاميرا رباعية جبارة والعديد من المواصفات الأخرى التي سوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S 24 Ultra

هاتف Samsung Galaxy S 24 Ultra يأتي بمواصفات تقنية متقدمة ومميزات تجعل منه خيارا رائعا لعشاق الهواتف الذكية إليكم نظرة على أبرز هذه المميزات:

يحتوى الهاتف على كاميرا خلفية عالية الجودة تصل جودة الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجا بيكسل.

الكاميرا الثانية تصل دقتها إلى 50 ميجا بيكسل.

الكاميرا الثالثة بدقة 10 ميجا بيكسل مع Flash LED.

الكاميرا الأمامية السيلفي تصل دقتها إلى 12 ميجا بيكسل.

دعم ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء اثناء التحدث لضمان جودة صوت أفضل.

الهاتف يدعم البلوتوث وGPS وسماعات خارجية ستيريو.

يدعم مستشعرات التقارب والوصلة.

يدعم مشاركة الملفات عن طريق Samsung Dex مما يتيح لك تحويل الهاتف إلى جهاز كمبيوتر شخصى بسهولة تصل سعة البطارية 5000 مللي أمبير تصمد لفترة طويلة من الاستخدام المكثف.

يعمل الهاتف بنظام Android 14 بالإضافة إلى واجهة سامسونج الأساسية مع دعم مزايا الذكاء الاصطناعي.

يأتي الهاتف بلون التيتانيوم (الرمادي).

سعر هاتف سامسونج اس 24 الترا

نوضح لكم من خلال هذا المقال تفاصيل الأسعار لهاتف Samsung Galaxy S 24 Ultra في بعض الأسواق: