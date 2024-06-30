nataegna رابط نتائج الثالث متوسط ” الدور الاول” بمحافظات بغداد- البصرة- نينوى- صلاح الدين

يتزايد بشدة بحث الطلاب عن رابط نتائج الثالث متوسط 2024 للاستعلام عن نتائجهم الخاصة، حيث يعيش الطلاب وأولياء الأمور حالة من القلق والتوتر وذلك عقب الانتهاء من أداء الامتحانات النهائية منتظرين ظهور النتيجة في أسرع وقت للاطمئنان على مستقبلهم الدراسي، نظرًا لأنهم في أصعب المراحل الدراسية وتعتبر المرحلة الفيصلية التي تحدد مستقبل الطالب بعد ذلك، لذا قد أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن اقتراب موعد ظهور النتائج عبر موقعها الخاص وعدد من المنصات الإلكترونية الأخرى، وفيما يلي نستعرض أهم التفاصيل.

رابط نتائج الثالث متوسط

يترقب طلاب الثالث متوسط موعد ظهور النتيجة النهائية بعد أن انتهوا بالفعل من أداء الامتحانات يوم الأربعاء الماضي الخامس من شهر يونيو لعام 2024، وبناءً عليه تم الإعلان رسميًا عن الانتهاء من تصحيح جميع الاختبارات وتم مراجعتها واعتمادها بشكل نهائي من قبل وزارة التربية والتعليم وأنه سوف يتم ظهور نتائج الثالث متوسط في القريب العاجل على كافة المنصات الإلكترونية التي أعلنت عنها الوزارة للاستعلام عن النتيجة.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

بدأت التساؤلات مبكرًا عن نتائج الثالث متوسط لذلك أعلنت الوزارة عن النتائج الأولية للامتحانات والتي جاءت بنسبة نجاح عالية تخطت الـ 70% حتى تبث الطمأنينة والرضا للكثير من الطلاب وأولياء الأمور، ولذلك لحين الانتهاء من اعتماد النتيجة والإعلان عنها، وفي هذه الخطوات يمكن الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط فور الإعلان عن ظهورها: