fany.emis.gov.eg رابط نتيجة الدبلومات الفنيه مصر 2024 ” صناعى- تجارى – زارعى- فندقى”

نتيجة الدبلومات الفنيه مصر 2024 ،أصبح التعليم الفني في مصر لها أهمية كبيرة ويضاهي الثانوية العامة، مما جعل الكثير من الطلاب يلجئون إلى الالتحاق بالمدارس الفنية بعد إتمام المرحلة الإعدادية، وتتنوع المدارس الفنية بين التمريض والفني الصناعي والزراعي وتجاري والعديد من المدراس الأخرى مثل البريد ومدارس الفنية الفندقية، ومدراس تابعة لهيئات خدمية مثل المياه وغيرها من المدارس التي تتيح فرص عمل جيدة للطلاب الملتحقين بها بعد اتمام الدراسة، وفي هذا الوقت تم الإعلان عن معظم نتايج الدبلومات الفنيه مصر التي يمكن معرفتها من خلال الرابط الخاص بها.

رابط نتيجة الدبلومات الفنيه مصر 2024

يستطيع طلاب الثانوية الفنية المصرية الاستعلام عن النتائج من خلال رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برقم جلوس الطالب، وبالفعل تم تفعيل الرابط التالي https://fany.emis.gov.eg/ الذي أصبح متاح لجميع الطلاب في أي مكان للحصول على نتائجهم.

وقد تم إدارة كافة النتائج الخاصة بالمديرات التعلمية الفنية المختلفة حول محافظات الجمهورية لتنظيم عملية عرض النتائج لجميع المدارس المختلفة المنتشرة في كافة التخصصات الفنية.

طريقة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية المصرية

منذ سنوات تعتمد الوزارة الطريقة الإلكترونية للإعلان عن أرقام الجلوس ونتائج الإمتحانات، وعلى الرغم من سهولة عملية الاستعلام، سوف نستعرض خطوات الاستعلام بشكل مفصل حتى يتمكن جميع الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عنها.

الدخول على الصفحة الرسمية لبوابة التعليم الفني.

البحث عن صفحة النتائج او الضغط على الرابط التالي للدخول عليها مباشرة

https://fany.emis.gov.eg/