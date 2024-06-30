هنا .. تعرف علي شروط وكيفيات الإستفادة من سكنات عدل 3 2024

كشفت وزارة السكن والعمران عن المعايير المطلوبة للتأهل لبرنامج “سكنات عدل 3” من خلال إعلانها الرسمي على الإنترنت، تتضمن هذه المعايير الحصول على وحدة سكنية بنظام البيع بالإيجار أو بالتقسيط عبر مراحل معينة، وذلك استعدادا لإعادة فتح باب التسجيل في البرنامج، وسنقدم في هذا المقال شرحا مفصلا للشروط الواجب توافرها للاستفادة من هذه الفرصة السكنية.

ما هي شروط سكنات عدل 3 الجزائر

أفادت وزارة السكن والعمران بأنه لم يحدد بعد موعد جديد للتقديم على برنامج “سكنات عدل 3”، وذلك بعد إنتهاء الفترة الأخيرة المحددة من 19 مارس إلى 31 مايو 2024، ويتطلب التقديم لهذا البرنامج استيفاء شروط معينة، ومنها:

يجب أن يكون المتقدم مواطنا جزائريا من والدين جزائريين. الإقامة الدائمة داخل الجزائر. عدم امتلاك أي نوع من الأملاك، سواء كانت عقارية أو رأسمالية. ينبغي ألا يمتلك المتقدم أو زوجته قطعة أرض قابلة للبناء. السن لا يتجاوز 70 عاما عند تسديد القسط الأخير من البرنامج. الدخل الصافي للمتقدم لا يزيد عن 24 ألف دينار جزائري. في حالة الزواج وعمل الزوجة، يجب أن يكون الدخل الصافي المشترك بين 24 و120 ألف دينار جزائري.

ما هي كيفية الاستفادة من سكنات عدل 3

أصدرت وزارة السكن، إرشادات مفصلة عبر موقعها الإلكتروني بشأن الخطوات اللازمة للإستفادة من برنامج “سكنات عدل 3” بعد الفوز به، وتتطلب العملية ما يأتي: