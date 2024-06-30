شغالة ليل ونهـار!!.. تردد قناة توم وجيري علي نايل سات لمتابعة مقالب القط والفار

تردد قناة توم وجيري من أكثر القنوات التي يتم البحث عنها بشكل يومي وخاصة مع دخول الاجازة الصيفية، حيث يريد الأمهات اسعاد أبنائهم عن طريق توفير مشاهدة آمنه لهم تعلمهم القيم والمبادئ والأخلاق الحسنة، وتعتبر قناة توم وجيري من أفضل قنوات الأطفال والتي تعرض مجموعة من المسلسلات الكرتونية المرحة التي يسعد الأطفال برؤيتها، وسنقوم بعرض التردد الجديد لهذه القناة خلال سطور هذا المقال.

تردد قناة توم وجيري

قناة توم وجيري من القنوات التي لمعت في ساحة قنوات الأطفال، وذلك لأنها تعرض محتوى تعليمي وترفيهي في آن واحد، حيث تعرض مجموعة من الأفلام الكرتونية المضحكة التي بداخلها مجموعة من المبادئ التي تحس على مساعدة الآخرين وعدم الظلم و الاساءة لأحد، ومنها فقد وجدنا أن البحث عنها يتزايد بشكل كبير خلال هذه الفترة.

تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية

قناة توم وجيري من افضل القنوات الفضائية المحببة لدى الأطفال، وتقوم هذه القناة بعرض محتواها بشكل مجاني وعلى مدار اليوم كله، ويكون ترددها الجديد على جميع الاقمار الصناعيه بالشكل التالي:

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة توم وجيري على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

مميزات قناة توم وجيري

يمتلك تردد قناة توم وجيري مجموعة من المميزات التي جعلت منها قناة فضائية مميزة، هذه المميزات هي: