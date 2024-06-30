ما هي طريقة التسجيل في سند العمالة بالكويت .. وزارة القوى العاملة توضح

كشفت وزارة القوى العاملة الكويتية عن خطوات التسجيل للحصول على سند العمالة لعام 2024، في إطار جهود الحكومة لدعم المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، تهدف هذه المبادرات إلى التخفيف من ظروف غلاء المعيشة وتقديم يد العون للعاطلين عن العمل والمتقاعدين، لضمان تلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير مستوى معيشي لائق في الأوضاع الإقتصادية الحالية.

ما هي طريقة التسجيل في سند العمالة بالكويت

تتيح هيئة القوى العاملة بالكويت للمواطنين الذين لا يتمتعون بدخل ثابت أو وظيفة، الفرصة للتسجيل في برنامج سند العمالة، ويقدم البرنامج مساعدة مالية شهرية تصل إلى 898 دينارا لخريجي الهندسة والطب المتزوجين، شرط الإلتزام بالمعايير المحددة من الوزارة، للتسجيل، يرجى إتباع الإرشادات الآتية:

في البداية يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني لهيئة القوى العاملة. بعدها يجب الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية. ثم يتم اختيار خيار ‘دعم العمالة’ من القائمة المتاحة. بعدها يجب الضغط على ‘تسجيل’ لبدء العملية. ثم يجب تعبئة نموذج التسجيل بالمعلومات المطلوبة بعناية. بعدها يجب إدخال رقم الهاتف المحمول للتواصل. ثم يتم إرفاق الوثائق الثبوتية اللازمة. بعدها يجب طباعة النموذج إذا لزم الأمر. ثم يتم إتمام العملية بالضغط على ‘إرسال الطلب’.

ما شروط استحقاق دعم العمالة ؟

أعلنت هيئة العمل في دولة الكويت عن مجموعة من الشروط الأساسية للراغبين في التقدم للحصول على منحة العمالة، وتشمل هذه المعايير ما يلي: