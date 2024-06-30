هنا اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي

ازدادت عمليات البحث بشكل كبير من قبل المواطنين حول أسماء المشمولين لبرنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2024م، حيث يعتبر من برامج الدعم المميزة التي قدمتها الحكومة العراقية بهدف توفير الم حدساعدات لذوي الدخل المحدود أو لجميع الأسر المحتاجة والفقيرة، وستقوم الحكومة بالإعلان عن أسماء الأشخاص المستفيدين خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تقوم الوزارة بمراجعة كافة الطلبات الخاصة بالأشخاص الذين يريدون الحصول على الدعم للتأكد من توفيره للفئات المحتاجة والمستحقة فقط.

أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2024 رابط منصة مظلتي

لكي تتمكن من تنزيل كشوف أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في عام 2024 ينبغي القيام بهذه الخطوات:

في البداية يتم زيارة منصة مظلتي الإلكترونية بشكل مباشر

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الرعاية الاجتماعية وبعد ذلك يتم اختيار المشمولين بالرعاية.

سجل رقم الوجبة والدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها.

قم بتحديد المحافظة وأضف جميع البيانات اللازمة ثم اضغط على مربع البحث.

سوف يعرض أمامك كشوف المشمولين في الرعاية الاجتماعية بصيغة بي دي اف لتقوم بتنزيله على جهازك بشكل فوري.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يريد الكثير من المواطنين معرفة المستفيدين من دعم ومساعدات ذلك البرنامج، حيث يوفر المساعدات للفئات المحتاجة في المجتمع كالسيدات المطلقات أو الأرامل أو الأفراد الكبار في السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وذلك لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم اليومية وللارتقاء بمستوى معيشتهم وتخفيف جميع الضغوطات، وللتأكد من تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.

حيث يعتبريتم توفير ذلك الدعم عن طريق منصة مظلتي التي تعتبر من أبرز المنصات الإلكترونية التي توفر جهد ووقت المواطنين من خلال تقديمها للخدمات المختلفة.