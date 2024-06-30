وزارة الموارد البشرية توضح .. رابط تسجيل الدخول على الضمان الاجتماعي المطور

أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير رابط إلكتروني لتسجيل الدخول للنسخة المحدثة من الضمان الاجتماعي، ويمكن إتمام التسجيل عبر خطوات واضحة وميسرة، حيث يعتبر الضمان الاجتماعي أحد أشكال الدعم الحكومي الذي تقدمه المملكة لمساعدة فئات متعددة من المواطنين، بهدف تعزيز الدعم المالي ورفع مستوى الحياة وللحصول على المعاش، ويجب على المتقدمين تلبية جميع الشروط والمتطلبات الضرورية ليتم قبول طلباتهم.

طريقة التسجيل في الضمان المطور

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية سلسلة من التحديثات الهامة لنظام الضمان الإجتماعي، بهدف تلبية احتياجات كافة قئات المجتمع وضمان توافقه مع متطلباتهم، ويعد حق الحصول على حياة كريمة، شاملة للمتطلبات الأساسية كالغذاء، الملبس، الرعاية الصحية والرفاهية، من الحقوق الأساسية لكل فرد، وعليه، وتم تطوير مجموعة من برامج الدعم الاجتماعي، وللتسجيل لي هذا البرنامج يرجى إتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.

النقر على خيار ‘إنشاء حساب جديد’.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، مثل رقم الهاتف وتاريخ الميلاد.

إدخال الرمز الذي تم إرساله إلى الهاتف المحمول وتقديم الوثائق اللازمة لإثبات الأهلية.

الضغط على ‘تأكيد’ لإتمام العملية.

ما هي شروط الضمان الاجتماعي المطور

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية مجموعة من الشروط الضرورية للموافقة على طلبات الضمان الاجتماعي، وهي كالتالي: