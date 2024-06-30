هنا .. رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن النظام الجديد للاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور، مؤكدة على نشر نتائج التأهيل للضمان بانتظام كل شهر، يحدد تاريخ الإعلان في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، بينما يتم تحويل المساعدات المالية في اليوم الأول من كل شهر جديد، في حالة تزامن هذا التاريخ مع عطلة رسمية، يتم تأجيل الإيداع إلى اليوم الذي يعقب العطلة مباشرة.

الضمان الاجتماعي المطور

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور إمكانية التحقق من نتائج أهلية الضمان بكفاءة عالية، حيث يمكن إجراء هذا الإستعلام قبل موعد الإيداع المقرر، والذي يتم عادة في يوم الاثنين، وتعد الأهلية للدعم من خلال تقييم دوري يضمن توزيع المساعدات بعدالة، والعملية تتم بكل سلاسة عبر الإنترنت كالتالي:

الولوج إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر الرابط المخصص. استخدام بيانات الدخول الشخصية للوصول إلى الحساب. اختيار البرنامج المناسب من قائمة البرامج المتاحة. الضغط على خيار الاستعلام للتحقق من الأهلية والاستحقاق. مراجعة المعلومات المفصلة حول الأهلية التي تظهر بعد الاستعلام.

ما هي طريقة اعتراض الضمان الاجتماعي

لضمان حقوق المستفيدين وتصحيح أي أخطاء قد تكون وقعت في بياناتهم أو المستندات المرفقة، وتتيح منصة الدعم والحماية الاجتماعية إمكانية تقديم اعتراضات بطريقة منظمة وفعالة، ويتم ذلك عبر الخطوات التالية: