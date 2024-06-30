وفري فلوس الكوافير.. طريقة عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد وجعله ناعم كالحرير جربيها وهتدعيلي

تبحث الكثير من النساء اليوم عن طرق طبيعية لفرد وتنعيم الشعر بدل من استخدام الكيراتين الصناعي، بسبب المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بهذه المنتجات ويمكن اللجوء إلى الوصفات الطبيعية الفعالة، مثل وصفة كيراتين الخميرة، التي تساعد على تنعيم وتقوية الشعر بطريقة صحية دون التسبب في ضرر لبصيلات الشعر أو تساقطه.

وصفة كيراتين الخميرة لفرد الشعر

تجهل الكثير من السيدات فوائد الخميرة في تنعيم وفرد الشعر بشكل طبيعي، حيث تعزز ترطيبه بفضل محتواها الغني بالبيوتين والفيتامينات المفيدة ومن اهم مكونات هذه الوصفة البسيطة:

ملعقتان من بودرة الخميرة.

ملعقتان من زيت اللوز.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من جل الصبار.

طريقة تحضير وصفة كيراتين الخميرة لفرد الشعر

امزجي ملعقتين من بودرة الخميرة مع ملعقتين من زيت اللوز.

أضيفي ملعقة من الفازلين وملعقة من جل الصبار إلى الخليط.

اخلطي المكونات جيد حتى تحصلي على قوام ناعم.

وزعي الخليط بالتساوي على فروة الرأس والشعر، مع التركيز على المناطق الجافة أو التالفة.

اتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدا بالماء الفاتر والشامبو المعتاد.

كرري الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مرضية في تنعيم وتغذية الشعر بشكل طبيعي.

فوائد كيراتين الخميرة لفرد الشعر

الخميرة تعتبر مفيدة للشعر بسبب مجموعة من الفوائد: