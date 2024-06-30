تعرف الآن على شروط وخطوات التقديم في منحة الإمارات الذهبية 2024 عبر الرابط الرسمي لوزارة الاقتصاد

قامت الحكومة الإماراتية بفتح بوابة القبول في منحة الإمارات الذهبية لعام 2024 م، حيث تم تخصيصها لجميع الطلبة الحاملين لدرجة الدكتوراه في جامعة العين بالإمارات العربية المتحدة، وتلك المنحة متوفرة لكافة الجنسيات وتوفر الكثير من المزايا المختلفة لمن يحصل عليها، حيث تحتوي على دخل شهري وتأشيرة مجانية، وقامت الحكومة الإماراتية باستقبال الطلبات على شبكات الإنترنت، وخلال ذلك المقال سنعرض لكم خطوات التقديم على منحة الإمارات الذهبية لذلك العام.

تقديم منحة الإمارات الذهبية 2024

لكي تتمكن من الاستفادة من منحة الإمارات الذهبية لذلك العام، ينبغي عليك التأكد من توافر مجموعة من المعايير، وهذه المعايير جاءت كالتالي.

أن يكون الحد الأدنى للمعدل التراكمي للمؤهل الماجستير هو ٣.٥ من ٤.

الشخص المتقدم لم يتم توظيفه في أي دولة.

امتلاك المتقدم لمشروع أو بحث علمي في مجال التكنولوجيا أو الفضاء أو النقل أو الصحة أو المياه.

عدم حصول المتقدم على أي برامج منح أخرى أو برامج رعاية مالية.

خطوات التقديم على منحة الإمارات الذهبية 2024

للتسجيل في المنحة ينبغي التوجه إلى الرابط الخاص بالتقديم والقيام بالخطوات التالية.