تذوب بالفم.. طريقة عمل اصابع التمر بالسمسم بمكونات بسيطة وبطعم مميز

تعد أصابع التمر بالسمسم من الحلويات الشرقية اللذيذة والغنية بالقيمة الغذائية، فهي غنية بالألياف والبوتاسيوم والحديد، كما أنها مصدر ممتاز للطاقة وتتميز هذه الحلوى بسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة، مما يجعلها خيار مثالي لتحضيرها في المنزل لمختلف المناسبات.
طريقة عمل اصابع التمر بالسمسم
نحتاج فقط إلى إحضار المكونات التالية:
- 3 أكواب دقيق.
- 1 كوب سمن مذابة.
- ½ كوب سكر.
- ¾ كوب حليب سائل.
- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- 1 ملعقة صغيرة يانسون ناعم.
- ½ ملعقة صغيرة بيكنج باودر.
- رشة ملح.
- 600 جرام تمر.
- 2 ملعقة كبيرة سمن.
- 1 ملعقة كبيرة زيت.
- ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.
- ملعقة صغيرة يانسون مطحون.
- 2 كوب سمسم محمص.
- 3 ملعقة كبيرة شربات.
- 2 ملعقة كبيرة ماء.
طريقة التحضير
- في وعاء كبير، نخلط الدقيق والسكر والبيكنج باودر و اليانسون والملح.
- نضيف السمن المذابة والزيت والحليب تدريجي مع العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نغطي العجينة ونتركها ترتاح لمدة 30 دقيقة.
- في قدر على نار متوسطة، نذوب السمن والزيت.
- نضيف التمر ونقلبه حتى يصبح طري.
- نضيف القرفة واليانسون ونستمر في التقليب حتى تمتزج المكونات.
- نرفع الحشوة عن النار ونتركها تبرد.
- في وعاء صغير، نخلط السمسم المحمص مع الشربات والماء حتى نحصل على خليط متماسك.
- نقسم العجينة إلى كرات صغيرة بحجم الجوز.
- نفرد كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق على شكل قرص رقيق.
- نضع ملعقة صغيرة من التمر في وسط قرص.
- نشكل العجينة على شكل إصبع.
- نغمس التمر في السمسم.
- نرص التمر في صينية مدهونة بالزيت.
- نشعل الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- ندخل الصينية إلى الفرن و أصابع التمر لمدة 20-25 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.
- نخرج أصابع التمر من الفرن ونتركها تبرد قليلا.
- نقدمها دافئة أو باردة مع كوب من الشاي أو القهوة العربية.