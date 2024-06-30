تذوب بالفم.. طريقة عمل اصابع التمر بالسمسم بمكونات بسيطة وبطعم مميز

تعد أصابع التمر بالسمسم من الحلويات الشرقية اللذيذة والغنية بالقيمة الغذائية، فهي غنية بالألياف والبوتاسيوم والحديد، كما أنها مصدر ممتاز للطاقة وتتميز هذه الحلوى بسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة، مما يجعلها خيار مثالي لتحضيرها في المنزل لمختلف المناسبات.

طريقة عمل اصابع التمر بالسمسم

نحتاج فقط إلى إحضار المكونات التالية:

3 أكواب دقيق.

1 كوب سمن مذابة.

½ كوب سكر.

¾ كوب حليب سائل.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

1 ملعقة صغيرة يانسون ناعم.

½ ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

رشة ملح.

600 جرام تمر.

2 ملعقة كبيرة سمن.

1 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

ملعقة صغيرة يانسون مطحون.

2 كوب سمسم محمص.

3 ملعقة كبيرة شربات.

2 ملعقة كبيرة ماء.

طريقة التحضير