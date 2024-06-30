“مٌــبااارك للنـَاجحيـن” نتائج التاسع اليمن ٢٠٢٤ الدور الأول جميع المحافظات برقم الجلوس والاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتائج التاسع اليمن ٢٠٢٤، يمكنك الكشف عن النتائج برقم الجلوس الآن، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية، إمكانية الحصول على نتائج الصف التاسع اليمن 2024، من خلال موقع الإدارة العامة للامتحانات، وكان الطلبة والطالبات في حالة من التوتر والقلق بشأن ظهور تلك النتائج الخاصة بهم، وإليكم التفاصيل.

نتائج التاسع اليمن ٢٠٢٤

تيسيراً من وزارة التعليم باليمن على الطلاب وأولياء الأمور، فقد أتاحت أكثر من وسيلة للاستعلام عن نتائج التاسع اليمن ٢٠٢٤، ومنها يمكن برقم الجلوس عبر التواصل فقط عن طريق الاتصال بهذا الرقم (161) عبر أي هاتف ثابت أو عن طريق الهاتف المحمول على شبكة يمن 4g فقط، وكذلك تتيح الوزارة إمكانية الاستعلام عن خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وموقع الإدارة العامة للاختبارات.

ومن الجدير بالذكر أنه أعلنت الوزارة عن نسبة نجاح الطلاب في شهادة التعليم المتوسط والتي بلغت 88.10%، وكذلك أكدت على أن الطلبة والطالبات الذين رسبوا في مادة أو مادتين يمكنهم خوض امتحانات الدور التكميلي والتي تنطلق في يوم 17 محرم القادم.

استعلام عن نتائج التاسع اليمن ٢٠٢٤

يمكن للطلاب الاستعلام على نتائج التاسع اليمن للدور الأول 2023/2024 برقم الجلوس عن طريق موقع الإدارة العامة للاختبارات، التابع لوزارة التربية والتعليم اليمن من خلال متابعة مجموعة الخطوات التالية: