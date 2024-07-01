“Pubg Mobile Update“ تنزيل تحديث ببجي 3.3 الجديد بأسلحة فتاكة ومود اطلنتس الجذاب

تم إطلاق تحديث ببجي 3.3 والذي من المقرر أن يحمل الكثير من المزايا والإضافات الغير متوفرة في التحديثات السابقة حيث أن لعبة ببجي تعد واحدة من الألعاب الإلكترونية التي لها شعبية كبيرة ويلعبها الكثير من الأشخاص من مختلف الدول حول العالم ومختلف الأعمار، بمجرد أن يهبط اللاعب من الطائرة يتطلب منه القضاء على جميع الأعداء الموجودة داخل الساحة معه وهذا من خلال استخدام الأسلحة التي يقوم بتجميعها، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تحديث ببجي 3.3

إذا كنت ترغب في الحصول على تحديث ببجي 3.3 يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

أول شيء يجب الدخول على متجر جوجل بلاي بواسطة أجهزة الأندرويد. أو متجر آب ستور من خلال أجهزة الآيفون. بعد ذلك في المكان المخصص للبحث قم بكتابة ببجي موبايل. في الخطوة التالية يرجى الدخول على الصفحة الخاصة باللعبة. انقر على أيقونة تحديث وانتظر بضع دقائق. بمجرد الإنتهاء من عملية التحديث قم بفتح تطبيق اللعبة وسوف تجدها محدثة بالفعل.

شحن شدات ببجي

يرغب الكثير من مستخدمي لعبة ببجي في التعرف على خطوات شحن شدات ببجي وذلك لأنها العملة الأساسية التي يتم استخدامها داخل اللعبة عند شراء الأشياء ويمكنك الحصول عليها من خلال اتباع الآتي: