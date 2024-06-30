لولو الشطورة.. الآن تردد قناة وناسة بيبي الأخير القناة المفضلة لكل الأطفال

تعتبر قناة وناسة هي من القنوات التي حققت النجاح الكبير في الآونة الأخيرة، لذلك يبحث العديد من الآباء والأمهات على محرك البحث جوجل حول تردد هذه القناة كي يتم تنزيله على جهاز الاستقبال الذي يخصهم، ويتواجد تردد خاص بالقناة على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، وجدير بالذكر بأن هذه القناة توفر المحتوى الغنائي والبرامج والأناشيد المخصصة للأطفال، وكافة هذه البرامج تعمل طوال ٢٤ ساعة دون حدوث أي توقف أو تشويش، وفيما يلي سنوضح لكم تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة وناسة بيبي

تحتوي قناة وناسة بيبي على الكثير من الأغاني المميزة للأطفال، وقد يتساءل البعض حول تردد هذه القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وسنعرض إليكم الآن تردد القناة على القمرين كالتالي .

تردد قناة وناسة : 11430.

معامل تصحيح الخطأ : 6\5.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب عمودي.

أما بالنسبة لتردد قناة وناسة على عرب سات فيكون كالتالي.

تردد قناة وناسة : 11270.

معامل الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 4\3.

نبذة حول قناة وناسة

تعتبر قناة وناسة هي من أكثر القنوات التي تبث في روح الطفل الإحساس بالسعادة والفرح خلال مشاهدتها، وذلك لما توفره من برامج وأغاني ممتعة وشيقة ولا تجعلك تحس أبداً بالملل.

وتتميز هذه القناة بنسب المشاهدة العالية جداً في كافة أنحاء الوطن العربي منذ إصدارها، كما تقوم القناة بتوفير الأغاني التي تخصها على منصة اليوتيوب، كي يتمكن أولياء الأمور والأطفال من الاستماع إليها مرة أخرى.