“من هنا”.. استعلم وسدد غرامات المرور العامة الرقم الألماني في العراق 2024 من خلال منصة أور

في العراق، تم تطوير نظام إلكتروني يهدف إلى تسهيل دفع الغرامات المرورية و الاستعلام عنها عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للمرور ويتيح هذا النظام للمواطنين سداد الغرامات بشكل مباشر باستخدام الرقم الألماني للمركبة، مما يضمن سرعة وسهولة في الإجراءات.

ما هي منصة أور الإلكترونية؟

منصة أور الإلكترونية هي بوابة إلكترونية حكومية تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين العراقيين، بما في ذلك:

الاستعلام عن غرامات المرور وسدادها.

تجديد رخصة المركبة.

طلب استخراج رخصة قيادة جديدة.

الاستعلام عن صلاحية رخصة القيادة.

دفع رسوم الخدمات الحكومية.

التقديم على الوظائف الحكومية.

والعديد من الخدمات الأخرى.

كيفية استخدام منصة غرامات المرور العامة في العراق

قم بزيارة موقع المديرية العامة للمرور على الرابط من هنا.

اختر خدمة سداد الغرامة و استعلم عنها.

أدخل الرقم الألماني للمركبة.

أدخل المعلومات الأخرى المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية أو رقم الجوال.

ستظهر لك قائمة بالغرامات المستحقة، بالإضافة إلى تفاصيل المخالفات المسجلة.

يمكنك سداد الغرامات باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة.

مميزات نظام غرامات المرور العامة في العراق

يعتبر نظام سداد الغرامة واستعلم عنها خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في العراق، مما يسهل حياة المواطنين ويساهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية واستخدام هذا النظام يضمن أن تكون عملية سداد الغرامات سهلة وسريعة وآمنة: