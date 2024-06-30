ال100 دينار بكام دولار؟ .. سعر 100 دولار في العراق اليوم في الأسواق والصاغة

سعر 100 دولار في العراق اليوم وهذا ما يتساءل عنه جميع المواطنين والسبب هو أن الدولار الأمريكي هي العملة الوحيدة التي تتحكم في الاقتصاد عالميا، كما أنه بناء على سعر الدولار يتم تحديد سعر السلع المختلفة أيضا، يجب العلم أن سعر الدولار في الأونة الأخيرة شهد تغييرات عديدة حيث أنه لم يقف عند سعر محدد وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

سعر 100 دولار في العراق اليوم

سوف نوضح لكم فيما هو آت سعر 100 دولار في العراق اليوم:

سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الدينار العراقي هو 1.31063 دينار.

سجل سعر عشرة دولار اليوم هو 13.106.27 دينار عراقي.

سعر مائة دولار أمريكي مقابل الدينار العراقي هو 131.062.70 دينار.

سعر خمسمائة دولار أمريكي هو 655.313.50 دينار عراقي.

سعر صرف الدولار الأمريكي داخل البورصات العراقية

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي داخل البورصات العراقية هو:

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي داخل بورصة بغداد بيع 148.250 دينار، بينما سعر الشراء هو 146.250 دينار.

سجل سعر الدولار الأمريكي داخل كل من بورصة الكفاح والحارثية 147.150 دينار عراقي.

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي داخل بورصة أربيل بيع 147.100 دينار، بينما السعر للشراء هو 147.000 دينار عراقي.

ما هي أماكن تحويل العملات في العراق؟

يمكنك تحويل الدينار العراقي إلى دولار أمريكي في الأماكن التالية:

مصرف الاستثمار العراقي.

البنك الأهلي العراقي.

مصرف بابل.

مصرف الشرق الأوسط للاستثمار.

سعر الذهب اليوم في العراق

يتغير سعر جرام الذهب على حسب الأعيرة والتي جاءت على النحو التالي: