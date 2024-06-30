تمتع به الآن بعد التحديث الأخير واتساب الذهبي 2024 WhatsApp Gold لمزيد من الخصوصية

يعتبر تطبيق واتساب الذهبي هو من تطبيقات المنافسة لتطبيق الواتساب الرسمي والمعروف جداً، حيث يساعدك في مراسلة الأشخاص من خلال الكتابة أو التسجيل الصوتي، ويقوم جميع الأشخاص بتحميل تطبيق واتساب الذهبي على هواتفهم، حيث تم استخدام التطبيق من قبل 180 دولة مختلفة في العالم، وخلال ذلك المقال سنوضح لكم مميزات تطبيقات واتساب الذهبي وخطوات تحميله.

واتساب الذهبي 2024 WhatsApp Gold

تم تصميم تطبيق واتساب الذهبي بنفس الإعدادات المخصصة للاتصال والموجودة في تطبيق الواتساب الرسمي، لكن يحتوي ذلك التطبيق على بعض السمات المتطورة، وإليكم مميزات التطبيق كالتالي.

يساعد الشخص في تنزيل الحالات على هاتفه الجوال.

يمكنك من نشر الحالة التي يزيد مدتها عن 30 ثانية.

تستطيع تحميل التطبيق على هاتفك الجوال بجوار تطبيق الواتساب الرسمي.

يمكن الشخص من التعرف على الرسائل المحذوفة.

يساعدك في رؤية حالات الأشخاص الآخرين دون معرفتهم بأنك تشاهدها.

يمكن المستخدم من تغيير الشعار المتعلق بالتطبيق.

الفرق بين الواتساب الذهبي والواتساب الرسمي

يتساءل الكثير من الأشخاص حول سبب الإقبال الكبير على تحميل تطبيق واتساب الذهبي منذ إطلاقه، حيث يعتبر ذلك التطبيق هو منافس قوي لتطبيق الواتساب الرسمي بسبب المزايا الرائعة الموجودة به.

ولتجاوبه مع كافة أجهزة الأندرويد والآيفون، كما يمكن تحميله على الهواتف المميزة بالسيرفرات القوية لكن لا يمكن تحميل ذلك التطبيق من متجر جوجل بلاي بسبب حقوق الملكية، ولا تستطيع تنزيله من متجر آب ستور أيضاً.

ويتم تحديث البرنامج على فترات متباعدة، فمن الممكن أن يتم تحديثه مرة واحدة خلال الشهر مقارنة بتطبيق الواتساب الرسمي الذي يتم تحديثه كل أسبوع.