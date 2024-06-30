“بإمكانية قفل التطبيق” آخر إصدار من واتساب الذهبي الجبار 2024 بمميزات فوق الممتازة!

واتساب الذهبي واحدًا من أشهر نسخ تطبيق المراسلات الفورية حيث تم تعديلها بإضافة مجموعة من الميزات المتعددة عليه التي تخطط مزايا التطبيق الأصلي، لذلك معظم المستخدمين يرغبون في التعرف على الطريقة الصحيحة للحصول على نسخة من هذا التطبيق حيث تم توفير مجموعة من التحسينات الإضافية التي جعلته يختلف تمامًا عن النسخة الخضراء، على الرغم من أنه ليس تطبيق رسمي إلا أنه تفوق بكثير ليصبح هو التطبيق الأول الكثير من المستخدمين.

تحديث الواتساب الذهبي 2024 آخر إصدار

يعتبر تحديث واتساب الذهبي الأخير من الأمور الهامة التي يحتاج إليها المستخدمين خاصة لما يتضمنه التطبيق من مزايا متعددة وتحسينات إضافية تم إضافتها ومن هذه المميزات نذكر الآتي:

تم توفير التحديث الأخير من واتساب الذهبي مزود بميزة تسريع التسجيلات الصوتية.

بالإضافة إلى تزويد التطبيق بالمزيد من الخصوصية التي تحمي الرسائل بشكل كبير من التطفل.

أيضًا تم تفعيل ميزة إخفاء مشاهدة الحالة عن بعض جهات الاتصال.

أخيرًا يمكن المستخدم أن يفعل الوضع الليلي على التطبيق بسهولة.

عيوب واتساب الذهبي

على الرغم من المميزات الكثيرة التي يتمتع بها واتساب الذهبي وتجعله الخيار الأول لجميع مستخدمي تطبيقات الدردشة الفورية، إلا أنه يتضمن مجموعة من العيوب تتمثل في الآتي:

الرسائل التي يتم إرسالها لا تقبل التعديل ولكن يتم الحذف فقط.

أيضًا يفتقر واتساب الذهبي إلى الدعم الفني مما يجعل مواجهة المشكلات من الأمور الصعبة والتي لا يتم حلها بسهولة.

بعض البيانات الموجودة في التطبيق قابلة للسرقة لأنها لا تتمتع بالحماية الكافية.

من أبرز العيوب التي يواجهها المستخدمين أن التطبيق غير متاح على متجر تطبيقات الهاتف.

بسبب النسخ الكثيرة المتوفرة من واتساب الذهبي يساعد ذلك على إرباك المستخدم.

أيضًا الإعلانات التي يتضمنها التطبيق تزعج المستخدمين.

أخيرًا الحالات التي يتم رفعها يمكن لجهات الاتصال تنزيلها بسهولة دون علمك، مما يعمل على تذبذب الخصوصية.

مزايا تطبيق واتساب الذهبي

يلجأ البعض إلى استخدام واتساب الذهبي لأنه يتمتع بمجموعة كبيرة من المميزات والتي تتمثل فيما يلي: