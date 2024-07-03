تحديث واتساب عمر الوردي ضد الحظر APK ⭐️⭐️⭐️⭐️ ( ميزات ممتازة ).. نسخة جــامدة اتسابق قبل الكل وحمله على هاتفك

تحديث واتساب عمر الوردي من أهم التحديثات التي طرأت على واتساب الأصلي، ويعتبر مطور هذا التطبيق والعقل المبدع له هو عمر باذنب، حيث أضاف إليه مميزات ومواصفات عديدة في ظل التقدم المستمر في تطوير الهواتف الذكية، وقد تم اصدار النسخة الأخيرة بفترة صلاحية حتى 4 أشهر، تبقى لنهاية عام 2024، وقد تضمنت هذه النسخة مميزات عديدة لتقديم تجربة مستخدم محسنة ومتطورة لمستخدميه، وسنتاول شرح كافة التفاصيل خلال سطور هذا المقال.

تحديث واتساب عمر الوردي

يعد تحديث واتساب عمر الوردي بديلا مميزا بدلاً من واتساب عمر 2024، حيث تم تطوير هذه النسخة لتحمل العديد من المميزات والتي من أهمها ما يلي:

مجانية التطبيق: حيث يعتبر هذا التطبيق مجاني بالكامل بحيث يمكن تنزيله بدون فرض أي رسوم على مستخدميه.

الاهتزاز عند استلام رسالة مخفية: حيث يمكنك تفعيل خيار الاهتزاز عندما تقوم باستلام رسالة مخفية، وذلك من خلال الإعدادات الداخلية للتطبيق.

تعدد الأشكال في الشاشة الرئيسية: حيث يوفر هذا التطبيق ثماني أشكال مختلفة تستطيع التغيير بينهم داخل التطبيق.

اخفاء الظهور العائم: حيث يمكنك أن تقوم باخفاء آخر ظهور لك عن الأشخاص التي تريد فعل ذلك معهم، أو بشكل مطلق.

قفل التطبيق ببصمة اصبع أو رقم سري: يمكنك الآن إغلاق وتساب عمر الوردي باستخدام بصمة جديدة أو رقم سري تقوم أنت بتخصيصه.

تفعيل الوضع الليلي: كما يمكنك تفعيل وضع الليل في واتساب عمر الوردي، مما يجعل التطبيق مريحًا أكثر للعين أثناء الإضاءة المنخفضة.

اخفاء صحين القراءة: يمكن من خلال هذا التحديث اخفاء علامتي صح التي تدل على قراءة الرسائل.

عدد رائع من الثيمات: تستطيع التبديل بين الثيمات والخلفيات وتغيير لون الواجهة داخل التطبيق وذلك لإحتوائه على عدد رائع من الثيمات.

الخصوصية في واتساب عمر الوردي

تبرز صورة الخصوصية في تحديث واتساب عمر الوردي عن غيره من باقي التحديثات، ويرجع ذلك الى امكانية قفل التطبيق برقم سري، كما يُمكنك التحكم الكامل في إعدادات الخصوصية مثل اخفاء علامتي الصح، واخفاء اخر ظهور و اخفاء مشاهدة الحالة وأيضا يمكنك تعزيز خصوصية حسابك على واتساب عمر عن طريق استخدام رمز النمط السري أو بصمة الاصبع.