فرصة ذهبية! حكومة الكويت تطرح منحة 2024 ممولة بالكامل: تأشيرة وإقامة مجانيتان!

توفر الحكومة الكويتية فرصة جوهرية للدراسة والسفر للحصول على مقعد دراسي لجميع الطلاب من كافة أنحاء العالم بشكل مجاني، حيث يتم توفير هذه الفرصة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها لذلك توفر دولة الكويت تلك الفرصة للجنسيات الأخرى بناء على الاتفاقيات الثقافية مع الدولة وفقًا لبرامج المساعدات والعلاقات الخارجية للحصول على الدرجات العلمية لجميع المتقدمين.

منحة حكومة الكويت 2024

تهدف وزارة التعليم العالي من هذه المنحة بتوثيق الصلات والتعاون بين الدول الصديقة وذلك من خلال توفير مجالات دراسية متنوعة في الخارج للطالب الكويتي، وأيضًا في الداخل للطلاب من مختلف الدول الشقيقة:

تتميز هذه المنحة أنها مجانية بدون أي رسوم دراسية.

كما يتم الحصول على سكن جامعي وعلاج في أي مكان داخل الدولة بشكل مجاني.

أيضًا توفر وزارة التعليم العالي بالكويت مخصصات مالية بشكل شهري وتذاكر سفر سنويًا.

الجامعات المستضيفة لمنحه الكويت 2024

حددت وزارة التعليم العالي في الكويت جامعات بعينها من أجل استضافة الطلاب الحاصلين على هذه الخطة السنوية للبعثات الدراسية في الدولة، ومنها الآتي:

جامعة الكويت.

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

يتم الدراسة في مراحل البكالوريوس ومراحل التدريب المهني.

أيضًا تبلغ مدة الدراسة في هذه المنحة من 4 حتى 7 سنوات.

التخصصات المتاحة لمنحة الكويت

وفرت وزارة التعليم العالي بالكويت هذه المنحة لمجموعة من التخصصات والتي تتضمن هيئة التعليم التطبيقي وجامعة الكويت:

التخصصات المتوفرة في جامعة الكويت

بعض الكليات المتوفرة في جامعة الكويت أتاحت تخصصات المنح، ومنها الآتي:

كلية التربية اللغة الانجليزية والعربية.

أيضًا كلية العلوم الاجتماعية بفروعها علم الاجتماع، والعلوم السياسية، وعلم النفس، والخدمة الاجتماعية، والجغرافيا.

كليه اداب قسم اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، أيضًا قسم الفلسفة، والتاريخ، والإعلام.

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بأقسام العقيدة والدعوة، الفقه وأصوله، والتفسير والحديث، والفقه المقارن والسياسة الشرعية.

تخصصات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

تم توفير بعض التخصصات التي يمكن الدراسة والالتحاق بها في الجامعات الكويتية للحصول عليها بشكل مجاني، ومن بينهم الآتي: