بشائر سارة: رواتب صحة الأنبار وصلت وفرحة المتقاعدين بالعراق تكتمل مع صرف رواتبهم

أعلن مجلس محافظة الأنبار عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لجميع المحافظات كما تم التوضيح أن جميع المتقاعدين تمكنوا من استلام نحو 25 مليون دينار عراقي عن 10 أشهر، وعليه فقد أوضح مجلس المحافظة جميع التفاصيل التي يرغب معرفتها المستفيدين من هذه الرواتب، لذلك نسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز المعلومات التي تخص هذا الموضوع.

صرف رواتب صحة الانبار

بناءً على إعلان مجلس محافظة الأنبار فقد أطلقت الحكومة المركزية الرواتب من مجلس الأقضية وعليه فإنه من المنتظر أن يحصل على الرواتب العديد من المتقاعدين ممن ينتسبون إلى مجالس الأقضية والنواحي من الأعضاء، ومن هذا المنطلق فإن توزيع الرواتب ما زال مستمرًا حتى تشمل جميع المتقاعدين بالحصول على 25 مليون دينار عراقي لكل متقاعد عن 10 أشهر.

استعلام عن صرف رواتب المتقاعدين العراق 2024

تم تحديد مجموعة من الخطوات التي يتم من خلالها الاستعلام عن الرواتب المحددة عن شهر يوليو المقبل، ويتمثل ذلك في الآتي:

يتم التوجه إلى المنصة الرسمية لوزارة المالية العراقية.

يتم تسجيل الدخول بعد ذلك من خلال إضافة الاسم ورقم المرور.

ثم التوجه بالانتقال إلى خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد.

بعد ذلك يتوجه المستعلم بإضافة جميع البيانات التي يحتاج إليها النظام.

أخيرًا يتم في النهاية التحديد على خيار بحث ثم الانتظار حتى تظهر جميع المعلومات التي تخص الراتب.

قيمة زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

في النقاط التالية نوفر لكم قيمة الزيادة على رواتب المتقاعدين في العراق والتي جاءت على النحو التالي: