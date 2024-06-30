وزارة المالية الأردنية تعلن بشكل رسمي عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في الأردن 2024

يرغب الكثير من الأشخاص في التعرف على موعد رواتب الأشخاص المتقاعدين في دولة الأردن لشهر يونيو الجاري، حيث أوضحت وزارة المالية بأن الحكومة الأردنية قامت بوضع تاريخ محدد وثابت يتم فيه صرف رواتب التقاعد كل شهر، ويتم تغيير ذلك الموعد حال تزامنه مع عطلات رسمية في الأردن، وسوف نوضح لكم موعد صرف رواتب المتقاعدين في الأردن لعام 2024م.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في الأردن

قامت وزارة المالية الأردنية بوضع موعد لصرف رواتب وأموال الأفراد المتقاعدين في كل شهر الميلادي، ويتم صرف الرواتب خلال يوم 20 من كل شهر ميلادي، وذلك الموعد ثابت.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الأردن

حددت الحكومة الأردنية مجموعة من الخطوات التي ينبغي على جميع المستحقين لرواتب المتقاعدين القيام بها كي يتم التعرف على هذه الرواتب، وهذه الخطوات تتمثل في التالي.