وزارة المالية الأردنية تعلن بشكل رسمي عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في الأردن 2024

يرغب الكثير من الأشخاص في التعرف على موعد رواتب الأشخاص المتقاعدين في دولة الأردن لشهر يونيو الجاري، حيث أوضحت وزارة المالية بأن الحكومة الأردنية قامت بوضع تاريخ محدد وثابت يتم فيه صرف رواتب التقاعد كل شهر، ويتم تغيير ذلك الموعد حال تزامنه مع عطلات رسمية في الأردن، وسوف نوضح لكم موعد صرف رواتب المتقاعدين في الأردن لعام 2024م.
موعد صرف رواتب المتقاعدين في الأردن
قامت وزارة المالية الأردنية بوضع موعد لصرف رواتب وأموال الأفراد المتقاعدين في كل شهر الميلادي، ويتم صرف الرواتب خلال يوم 20 من كل شهر ميلادي، وذلك الموعد ثابت.
كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الأردن
حددت الحكومة الأردنية مجموعة من الخطوات التي ينبغي على جميع المستحقين لرواتب المتقاعدين القيام بها كي يتم التعرف على هذه الرواتب، وهذه الخطوات تتمثل في التالي.
- في البداية يقوم الشخص المتقاعد بالتوجه إلى موقع وزارة المالية الأردنية عبر ذلك الرابط.
- ينبغي تسجيل دخولك إلى الحساب الذي يخصك ثم تحديد قسم الخدمات الإلكترونية.
- بعد ذلك يتم تحديد أيقونة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.
- يتم إضافة كافة المعلومات المطلوبة بشكل دقيق وهي كلمة السر ورقم الهوية الوطنية.
- يقوم الشخص بالتأكد من أن البيانات المضافة دقيقة ثم الضغط فوق أيقونة الاستعلام.
- سوف تعرض جميع المعلومات المتعلقة بالدخل الشهري للمواطن المستفيد والمتقاعد في دولة الأردن.
- جدير بالذكر بأنه ينبغي على جميع المواطنين المتقدمين للحصول على رواتب التقاعد التأكد من عدم امتلاكهم لأي سجلات جنائية تحتوي على جرائم مخلة للشرف.