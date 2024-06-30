“الآن” نتائج المراسلة ٢٠٢٤ حسب الولايات | | كشف نقاط نتائج اثبات المستوى عبر الديوان الوطني www.onefd.edu.dz

نتائج المراسلة ٢٠٢٤ هي ما يهم به كل بيت تقريبا هذه الايام في كل الولايات بالجزائر، حيث تسود حالة من القلق والتوتر والبحث المستمر على مدار اليوم بين الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، وذلك حول معرفة رابط الاستعلام عن النتائج وكيفية كشف العلامات، حيث تعتبر نتيجة إثبات المستوى من أهم المحطات في حياة الطالب خلال مسيرته التعليمية، وفيما يلي نتعرف معا على رابط الاستعلام والموعد المحدد للإعلان عنها.

نتائج المراسلة ٢٠٢٤ حسب الولايات

أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن اقتراب ظهور نتائج المراسلة ٢٠٢٤ حسب الولايات، كما تعمل على تأهيل الطلاب لاستقبال النتيجة من الآن، حيث من المتوقع أن تظهر هذه النتائج بجميع الولايات الجزائرية واحدة تلو الآخري، وعلى ثلاث مراحل، وذلك للتخفيف من الضغط على الموقع. كما أنه من المؤكد ظهور النتائج كاملة بداية خلال الساعات القليلة القادمة، حيث كانت المصادر تشير إلى أن النتائج ستكون متاحه بداية من اليوم الأحد الموافق 30 جوان، إلا أن وزارة التربية الوطنية لم تُعلن بشكل رسمي عن ذلك الموعد، ومن إعلان التفاصيل الرسمية من جانب الوزارة في الوقت الحالي.

كشف نتائج اثبات المستوى ٢٠٢٤ الجزائر

يمكن الاستعلام عن نتائج المراسلة ٢٠٢٤ حسب الولايات بخطوات بسيطة جداً عبر الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، كالآتي:-