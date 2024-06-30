خطوات استعلام اسماء المشمولين الرعايه الاجتماعيه الوجبه الاخيره في العراق 2024 لكافة المحافظة

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق كشفت عن رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين والذي سوف يكون الالكترونية عبر منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، حيث من خلال الرعاية الاجتماعية يستطيع الشخص الحصول على الدعم والمساعدة بشكل مستمر والحصول على الوجبة عن مقدمه من البرنامج وكذلك توفر طريقة كشف عن اسماء المشمولين بخطوات سهله وبسيطه سوف نتعرف عليها خلال المقال التالي.

خدمات الاستعلام عن اسماء المشمولين الرعايه الاجتماعيه الوجبه الاخيرة

ازداد على البحث من قبل المواطنين العراقيين عن معرفه اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بعد الإعلان عنها الالكتروني عبر منصة مظلتي هم حيث ان الاستعلام يكون من خلال الخطوات التالية:

اضغط على منصه مظلتي الالكترونيه ثم يضغط على تسجيل الدخول واختار الخدمات الالكترونيه.

ثم اضغط على اسماء المشمولين ويضغط على الاستعلام.

وقم بادخال البيانات المطلوبة من الاسم وتحديد المحافظة وجميع البيانات الاخرى.

ثم اضغط على الاستعلام لتظهر لك الكشوفات ويمكن تحميلها pdf من خلال الضغط على طباعة

الشروط المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية

توجد عدة شروط تحددها وزارة العمل في العراق يجب ان تتوفر في جميع المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ومن أهم الشروط