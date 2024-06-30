ماما جابت بيبي ياولاد.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024و أهم البرامج التي تقوم بتقديمها

تعد قناة طيور الجنة من أبرز و أفضل القنوات الفضائية التي نالت شهرة واسعة، و ذلك حيث تريد تقديم العديد من البرامج و الأناشيد للأطفال و تتميز هذه القناة بأنها رائعة و تقدم محتوى هادف و تعليمي ، و تعمل علي مساعدة أولياء الأمور علي أن يستطيعوا تربية الأطفال و ذلك علي العقيدة الإسلامية و كذلك التربية الأيجابية، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة طيور الجنة الجديد، و ما هي البرامج التي تقوم قناة طيور الجنة الفضائيه بتقديمها.

تردد قناة طيور الجنة الفضائيه على القمر نايل سات

يمكنك أن تقوم بتحميل قناة طيور الجنة و ذلك علي القمر الصناعي نايل سات، و هذا عن طريق إتباع مجموعة من الخطوات و هى:

تردد قناة طيور الجنة: 11274.

معدل استقطاب القناة هو: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل ترميز قناة طيور الجنة هو: 27500.

معدل ترميز قناة طيور الجنة هو: 27500.

جودة القناة هي:HD.

البرامج و الأناشيد التي تقوم قناة طيور الجنة بتقديمها

تقدم قناة طيور الجنة العديد من البرامج المتنوعة و المتعددة و التي تعمل على تعليم الأطفال العديد من الأشياء الهامة و الضرورية في التربية، و تعمل علي تنمية فكرهم الإبداعي و التنمية، و تعمل على تقديم البرامج التي تهدف إلي نمو الذكاء و التربية الإيجابية و أيضا نمو التفكير الاستراتيجي وهذا يؤدي إلي نمو عقل الاطفال و أيضا تعليمهم القيم الأخلاقية و السلوكية و يساعد على التربية الإيجابية للاطفال.