ماما جابت بيبي ياولاد.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024و أهم البرامج التي تقوم بتقديمها

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
ماما جابت بيبي ياولاد.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024و أهم البرامج التي تقوم بتقديمها

تعد قناة طيور الجنة من أبرز و أفضل القنوات الفضائية التي نالت شهرة واسعة، و ذلك حيث تريد تقديم العديد من البرامج و الأناشيد للأطفال و تتميز هذه القناة بأنها رائعة و تقدم محتوى هادف و تعليمي ، و تعمل علي مساعدة أولياء الأمور علي أن يستطيعوا تربية الأطفال و ذلك علي العقيدة الإسلامية و كذلك التربية الأيجابية، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة طيور الجنة الجديد، و ما هي البرامج التي تقوم قناة طيور الجنة الفضائيه بتقديمها.

 

تردد قناة طيور الجنة الفضائيه على القمر نايل سات

يمكنك أن تقوم بتحميل قناة طيور الجنة  و ذلك علي القمر الصناعي نايل سات، و هذا عن طريق إتباع مجموعة من الخطوات و هى:

  • تردد قناة طيور الجنة: 11274.
  • معدل استقطاب القناة هو: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • معدل ترميز قناة طيور الجنة هو: 27500.
  • معدل ترميز قناة طيور الجنة هو: 27500.
  • جودة القناة هي:HD.

 

البرامج و الأناشيد التي تقوم قناة طيور الجنة بتقديمها

تقدم قناة طيور الجنة العديد من البرامج المتنوعة و المتعددة و التي تعمل على تعليم الأطفال العديد من الأشياء الهامة و الضرورية في التربية، و تعمل علي تنمية فكرهم الإبداعي و التنمية، و تعمل على تقديم البرامج التي تهدف إلي نمو الذكاء و التربية الإيجابية و أيضا نمو التفكير الاستراتيجي وهذا يؤدي إلي نمو عقل الاطفال و أيضا تعليمهم القيم الأخلاقية و السلوكية و يساعد على التربية الإيجابية للاطفال.

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معلومات الكاتب
اسلام داوود

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ماما جابت بيبي ياولاد.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024و أهم البرامج التي تقوم بتقديمها
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