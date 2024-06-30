الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الحلقه الاولى على هذه القناه

مسلسل صلاح الدين الأيوبي أحد المسلسلات الناجحة فهو من المسلسلات التاريخية فإن القائد صلاح الدين من اشهر الشخصيات التاريخيه التي استطاع ان ينتصر على الصليبيين في العديد من المعارك وتم تجسيدها بشكل درامي على يد ابطال تركيا قاموا بأداء هذا العمل واقنعة الجميع به واصبح من المسلسلات الرائعه التي ينتظرها الجميع، لذلك الجميع يرغب في معرفة موعد الجزء الثاني بعد نجاح الموسم الأول من المسلسل، وسوف نعرض لكم الموعد والقنوات الناقلة خلال هذا المقال.

موعد الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين

استطاع مسلسل صلاح الدين أن يجذب عدد كبير من الأشخاص ويصبح من المسلسلات الأكثر شعبية، حيث أن المسلسل يتناول قصة القائد صلاح الدين الأيوبي واحداث حول تحرير المسجد الأقصى من الصليبيين وتكون الاحداث في إطار درامي شيق، لذلك تزداد البحث لمعرفة موعد المسلسل والذي سوف يعرض خلال شهر سبتمبر القادم على قناة تي ار تي 1 التركية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

قناة تي ار تي من اشهر القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي والتي تعرض المسلسل بجميع حلقاته مدبلج الى اللغة العربية ويمكن ان تشاهده بأفضل جودة ممكنة على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

تردد القناة 12169.

الاستقطاب افقي.

معامل تصحيح الخطا 3 /4.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

كما يمكن أن تتابع القناة على القمر الصناعي العرب سات من خلال التردد 11897 الاستخدام عمودي معامل تصحيح الخطا 6/5 معدل الترميز 27500.