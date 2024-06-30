خطوات تحميل الواتس الذهبي 2024 واهم مميزات والاضافات الجديدة

الواتس اب من اهم وسائل التواصل الاجتماعي حيث لا يستغني عنه أحد ولا يخلو اي هاتف من هذا التطبيق فهو نسخة مطورة من التطبيق الرسمي ويحظى على التطبيق بانتشار واسع ونال على اعجاب الكثير من المستخدمين، حيث من اهم مميزاته انه من احد التطبيقات التي توفر لك الأمان والخصوصية في الاستخدام، وتوفر لك عدد كبير من المميزات بشكل مستمر من خلال تحديث الواتساب الذهبي، لذلك سوف نعرض لكم خطوات التحميل وتحديث واتساب الذهبي خلال هذا المقال بالتفصيل.

خطوات تحميل واتس اب الذهبي بمميزات اضافيه

يمكنك ان تقوم بتحميل تحديث الواتساب الذهبي للحصول على عدد كبير من المميزات التي يوفرها لجميع المستخدمين فهو تطبيق مجاني يمكن تحميله لجميع الهواتف من خلال عدة خطوات سهله وبسيطه تتمثل فيما يلي:

اضغط على متجر جوجل بلاي من هاتفك ثم اكتب اسم الوتساب الذهبي في البحث على الشاشة وانتظر لحظات.

ثم اضغط على تحميل ثم انتظر دقائق واضغط على تثبيت.

ثم قم بالضغط على التالي ومتابعة وبعد ذلك اضغط على رقم الهاتف ورمز الدولة وادخل رمز التحكم.

وقم بإنشاء حساب اتباع الاجراءات المطلوبة.

خطوات تحديث الواتس اب

يجب على جميع المستخدمين بعد تحميل الوتساب الذهبي تحديث صوت بشكل مستمر، حيث ان هذا التحديث يضيف لهم العديد من المميزات والاضافات الجديدة كما انها التحديث يحافظ عليه من حظر على الحساب بسرعة، لذلك يمكن التوجه الى متجر التطبيقات والضغط على تحديث وسوف يتم التحديث بشكل تلقائي واضافة المميزات بدون اي خطوات اخرى.