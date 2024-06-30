ارتاحي من زن عيالك طول النهار.. تردد قناة كراميش الفضائية الجديد2024 و طريقة استقبال القناة علي الجهاز الخاص بك

تعد قناة كراميش الفضائيه من أفضل و أبرز القنوات الفضائية التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص و أولياء الأمور، و ذلك لأن هذه القناة تعد من ضمن أبرز القنوات الفضائية التي تعمل علي عرض محتوى هادف و تعليمي للاطفال، و هي تعد قناة مخصصة من أجل عرض العديد من البرامج و الأناشيد المختلفة و المتعددة، و قد حظيت قناة كراميش علي نسبة مشاهدة كبيرة جدا، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة كراميش الجديد، و ما هي طريقة استقبال قناة كراميش على الجهاز الخاص بك.

تردد قناة كراميش علي القمر نايل سات

تستطيع أن تقوم بتحميل قناة كراميش علي القمر نايل سات، و ذلك عن طريق القيام بإتباع مجموعة من الخطوات و هي:

تردد قناة كراميش هو: 11605.

القمر الصناعي هو: نايل سات.

استقطاب قناة كراميش هو: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

معدل ترميز قناة كراميش هو: 27500.

كيفية تنزيل قناة كراميش الفضائيه على الجهاز الخاص بك

تستطيع أن تقوم بتحميل قناة كراميش الفضائيه و ذلك علي الجهاز الخاص بك، عن طريق عدة خطوات يجب اتباعها و هي: