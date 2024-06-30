ارتاحي من زن عيالك طول النهار.. تردد قناة كراميش الفضائية الجديد2024 و طريقة استقبال القناة علي الجهاز الخاص بك

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
ارتاحي من زن عيالك طول النهار.. تردد قناة كراميش الفضائية الجديد2024 و طريقة استقبال القناة علي الجهاز الخاص بك

تعد قناة كراميش الفضائيه من أفضل و أبرز القنوات الفضائية التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص و أولياء الأمور، و ذلك لأن  هذه القناة تعد من ضمن أبرز القنوات الفضائية التي تعمل علي عرض محتوى هادف و تعليمي للاطفال، و هي تعد قناة مخصصة من أجل  عرض العديد من البرامج و الأناشيد المختلفة و المتعددة، و قد حظيت قناة كراميش علي نسبة مشاهدة كبيرة جدا، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة كراميش الجديد، و ما هي طريقة استقبال قناة كراميش  على الجهاز الخاص بك.

تردد قناة كراميش علي القمر نايل سات

تستطيع أن تقوم بتحميل قناة كراميش علي القمر نايل سات، و ذلك عن طريق القيام بإتباع مجموعة من الخطوات و هي:

  • تردد قناة كراميش هو: 11605.
  • القمر الصناعي هو: نايل سات.
  • استقطاب قناة كراميش هو: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.
  • معدل ترميز قناة كراميش هو: 27500.

كيفية تنزيل قناة كراميش الفضائيه على الجهاز الخاص بك

تستطيع أن تقوم بتحميل قناة كراميش الفضائيه و ذلك علي الجهاز الخاص بك، عن طريق عدة خطوات يجب اتباعها و هي:

  • أولا قم بالضغط على الزر الخاص بعرض القائمة الرئيسية في جهاز التحكم.
  • بعد ذلك قم بتحديد البحث عن القنوات.
  • ثم قم بكتابة  التردد الخاص بقناة كراميش الجديد و غيرها من البيانات التي يلزم كتابتها.
  • بعد ذلك قم بالضغط على كلمة بحث.
  • و عندما تظهر قناة كراميش  قم بالضغط على كلمة حفظ.
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معلومات الكاتب
اسلام داوود

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