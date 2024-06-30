ارتاحي من زن عيالك طول النهار.. تردد قناة كراميش الفضائية الجديد2024 و طريقة استقبال القناة علي الجهاز الخاص بك

تعد قناة كراميش الفضائيه من أفضل و أبرز القنوات الفضائية التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص و أولياء الأمور، و ذلك لأن هذه القناة تعد من ضمن أبرز القنوات الفضائية التي تعمل علي عرض محتوى هادف و تعليمي للاطفال، و هي تعد قناة مخصصة من أجل عرض العديد من البرامج و الأناشيد المختلفة و المتعددة، و قد حظيت قناة كراميش علي نسبة مشاهدة كبيرة جدا، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة كراميش الجديد، و ما هي طريقة استقبال قناة كراميش على الجهاز الخاص بك.
تردد قناة كراميش علي القمر نايل سات
تستطيع أن تقوم بتحميل قناة كراميش علي القمر نايل سات، و ذلك عن طريق القيام بإتباع مجموعة من الخطوات و هي:
- تردد قناة كراميش هو: 11605.
- القمر الصناعي هو: نايل سات.
- استقطاب قناة كراميش هو: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.
- معدل ترميز قناة كراميش هو: 27500.
كيفية تنزيل قناة كراميش الفضائيه على الجهاز الخاص بك
تستطيع أن تقوم بتحميل قناة كراميش الفضائيه و ذلك علي الجهاز الخاص بك، عن طريق عدة خطوات يجب اتباعها و هي:
- أولا قم بالضغط على الزر الخاص بعرض القائمة الرئيسية في جهاز التحكم.
- بعد ذلك قم بتحديد البحث عن القنوات.
- ثم قم بكتابة التردد الخاص بقناة كراميش الجديد و غيرها من البيانات التي يلزم كتابتها.
- بعد ذلك قم بالضغط على كلمة بحث.
- و عندما تظهر قناة كراميش قم بالضغط على كلمة حفظ.