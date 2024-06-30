“يا لولو وينك”.. ساعدهم في البحث عنها على قناة وناسة كيدز الجديدة 2024

تُعتبر قناة وناسة كيدز واحدة من أنجح القنوات الفضائية العربية التي تقدم محتوى هادف ومتنوع للأطفال في مختلف الفئات العمرية، حيث تتميز القناة بعرض مجموعة من الأغاني الشيقة والممتعة التي يعشقها الأطفال مثل “يامي يامي يامي”، “يا لولو يا لولو فيه نونو”، “لولو اتسرقت”، “لولو الشطورة”، “يا لولو وينك”، و”جزمت لولو انسرقت”، هذه الأغاني ليست فقط ترفيهية بل أيضًا تحمل في طياتها رسائل تعليمية وقيم أخلاقية، كما تقدم القناة أيضًا مجموعة متميزة من الأغاني الترفيهية والتعليمية والأناشيد الدينية المفيدة للأطفال الصغار.

تردد قناة وناسة كيدز الجديد على الأقمار المختلفة

تتمتع قناة وناسة كيدز بشعبية كبيرة في الوطن العربي بفضل محتواها الرائع والمميز الذي يختلف عن غيرها من القنوات، كما يمكن استقبال القناة من أي مكان في الوطن العربي على الأقمار الصناعية المختلفة.

إليكم تردد قناة وناسة كيدز الجديد لعام 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة:

تردد قناة وناسة كيدز على النايل سات:

التردد: 11470.

الاستقطاب: رأسي (Vertical).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة وناسة كيدز على العرب سات:

التردد: 11270.

الاستقطاب: رأسي (Vertical).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

بالإضافة إلى شخصية لولو المحبوبة، تحتوي قناة وناسة كيدز على مجموعة متنوعة من الشخصيات الكرتونية التي تظهر في برامجها وفقراتها المختلفة، حيث تهدف هذه الشخصيات إلى تقديم تجربة ترفيهية وتعليمية شاملة للأطفال، وتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية.

بعض الشخصيات الكرتونية التي تظهر على قناة وناسة كيدز

نونو: هو شخصية كرتونية تهدف إلى تعزيز القيم والسلوكيات الحسنة لدى الأطفال، حيث يشارك نونو الأطفال في مغامرات تعليمية ممتعة، يقدم من خلالها نصائح تربوية ويعلمهم كيفية التصرف بحكمة في المواقف المختلفة.

حميدو: وهو طائر البطريق الشهير الذي يظهر في سلسلة رسوم متحركة تحمل نفس الاسم، تهدف شخصية حميدو إلى تشجيع الأطفال على التعلم والاكتشاف من خلال مغامراته الشيقة والمرحة. يقدم حميدو محتوى يثير فضول الأطفال ويحثهم على الاستفسار والبحث عن المعلومات.

زمزوم: شخصية كرتونية محبوبة تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يركز على المهارات الحياتية والتعلم الإبداعي.

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