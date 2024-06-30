هاتف غني عن التعريف|.. إليك مواصفات وسعر هاتف OnePlus Ace 3 Pro وسعره الأسواق العالمية

ahmedalaaa تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
هاتف غني عن التعريف|.. إليك مواصفات وسعر هاتف OnePlus Ace 3 Pro وسعره الأسواق العالمية
هاتف غني عن التعريف|.. إليك مواصفات وسعر هاتف OnePlus Ace 3 Pro وسعره الأسواق العالمية

يعد هاتف OnePlus Ace 3 Pro من أحدث الهواتف الذكية التي تقدمها شركة ون بلس، حيث يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي. يأتي الهاتف بمعالج قوي وشاشة ذات دقة عالية، مما يجعله مثالياً لمحبي الألعاب وتطبيقات الوسائط المتعددة، وبفضل بطاريته الكبيرة وقدرات الشحن السريع، يضمن الهاتف استخداماً ممتداً دون القلق من نفاد البطارية، كما يتميز OnePlus Ace 3 Pro بنظام كاميرا متطور يلتقط صوراً وفيديوهات بجودة فائقة، مما يجعله خياراً ممتازاً لعشاق التصوير، في هذه المقالة، سنستعرض مواصفات هذا الهاتف بالتفصيل وما يقدمه من ميزات تجعله يستحق الاقتناء.

مواصفات OnePlus Ace 3 Pro

الميزةالتفاصيل
البطاريةبطارية ضخمة بسعة 6100 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات، يتم الشحن من خلال USB Type C.
الكاميرا الرئيسيةكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/1.8، بها مثبت بصري.
كاميرا الزاوية الواسعةكاميرا بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/2.2، Ultra Wide.
كاميرا الماكروكاميرا بدقة 2 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/2.4.
الفلاشفلاش LED مزدوج.
دعم التصويردعم HDR وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@60fps مع دعم المثبت الإلكتروني في جميع العدسات.
الشاشةشاشة من نوع LTPO OLED بقياس 6.78 بوصة، مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2.
المعالجمعالج كوالكوم سناب دراجون 8 جين 3 ثماني النواة، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر.
الراماتمن نوع LPDDR5X.
الذاكرةمن نوع UFS 4.0.
المساحة256 جيجا + 12 جيجا رام / 256 جيجا + 16 جيجا رام / 512 جيجا + 16 جيجا رام / 1 تيرا + 24 جيجا رام.

سعر هاتف OnePlus Ace 3 Pro عالمياً

يأتي هاتف OnePlus Ace 3 Pro بعدة خيارات من حيث الذاكرة والسعر:

– النسخة التي تحتوي على 256 جيجابايت من التخزين و12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية بسعر يعادل 440 دولار أمريكي.

– النسخة التي تحتوي على 256 جيجابايت من التخزين و16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية بسعر يعادل 480 دولار أمريكي.

النسخة التي تحتوي على 512 جيجابايت من التخزين و16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية بسعر يعادل 522 دولار أمريكي.

– النسخة التي تحتوي على 1 تيرابايت من التخزين و24 جيجابايت من الذاكرة العشوائية بسعر يعادل 605 دولار أمريكي.

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ahmedalaaa

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