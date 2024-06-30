الموسم السادس مسلسل قيامة عثمان مدبلج وتردد قناة الفجر الجزائرية

amal khater تاريخ النشر تصنيف أخبار الفن
الموسم السادس مسلسل قيامة عثمان مدبلج وتردد قناة الفجر الجزائرية
المؤسس عثمان الجزء السادس

يرغب عدد كبير من الأشخاص في معرفة موعد مسلسل قيامة عثمان الذي يعد من أشهر المسلسلات التاريخية التركية حيث ان المسلسل الاستطاعة أن تكون له مكانة كبيرة بين الأعمال الفنية الشهيرة فهو يجسد قصة حقيقية ومعارك وفرحات على يد البطل عثمان والذي يجسد شخصيته الممثل التركي اوزجفيت اوغلو الذي استطاع تجسيد الشخصية ببراعة اقنعت جميع المشاهدين واصبح من اشهر المسلسلات الذي له شعبية وجماهيرية كبيرة من مختلف دول العالم، لذلك الجميع يبحث عن مشاهدة الجزء السادس من المسلسل وسوف نتعرف على موعده خلال الفقرات التالية.

موعد الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان

من المسلسلات التي ينتظرها الجميع هو مسلسل مؤسس عثمان الجزء السادس بعد النجاح خمسة مواسم سابقة اصبح الجميع متراقب لمعرفة أحداث هذا الجزء هو يتوقع البعض انه سوف يضم العديد من المفاجات لجميع الجماهير في خدعنا طاقم العمل الانتهاء من التصوير، وسوف يتم عرض المسلسل على القنوات الفضائية في شهر سبتمبر القادم 2024 ويمكن أن تتابعه على قناة الفجر الجزائرية بأفضل جوده ممكنه وجميع الحلقة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تابع حلقات الجزء السادس من مسلسل عثمان على قناة الفجر الجزائرية بافضل جودة ممكنه على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

  • التردد 12034.
  • معدل الترميز 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ 5 /6.
  • الاستقطاب افقي.
  •  جودة القناة السي دي.

كذلك يمكن أن تتابع القناة على القمر الصناعي العرب سات من خلال التردد التالي:

  • التردد 12130.
  • معدل الترميز 27500.
  • الاستقطاب عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ ⅚.
  • جودة القناة  اتش دي.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
amal khater

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
” عيش الإنتعاش ” طريقة عمل كيكة جالكسي بالبندق بطعم خطير لا يقاوم
إنضم لقناتنا على واتساب