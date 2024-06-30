الموسم السادس مسلسل قيامة عثمان مدبلج وتردد قناة الفجر الجزائرية

يرغب عدد كبير من الأشخاص في معرفة موعد مسلسل قيامة عثمان الذي يعد من أشهر المسلسلات التاريخية التركية حيث ان المسلسل الاستطاعة أن تكون له مكانة كبيرة بين الأعمال الفنية الشهيرة فهو يجسد قصة حقيقية ومعارك وفرحات على يد البطل عثمان والذي يجسد شخصيته الممثل التركي اوزجفيت اوغلو الذي استطاع تجسيد الشخصية ببراعة اقنعت جميع المشاهدين واصبح من اشهر المسلسلات الذي له شعبية وجماهيرية كبيرة من مختلف دول العالم، لذلك الجميع يبحث عن مشاهدة الجزء السادس من المسلسل وسوف نتعرف على موعده خلال الفقرات التالية.

موعد الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان

من المسلسلات التي ينتظرها الجميع هو مسلسل مؤسس عثمان الجزء السادس بعد النجاح خمسة مواسم سابقة اصبح الجميع متراقب لمعرفة أحداث هذا الجزء هو يتوقع البعض انه سوف يضم العديد من المفاجات لجميع الجماهير في خدعنا طاقم العمل الانتهاء من التصوير، وسوف يتم عرض المسلسل على القنوات الفضائية في شهر سبتمبر القادم 2024 ويمكن أن تتابعه على قناة الفجر الجزائرية بأفضل جوده ممكنه وجميع الحلقة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تابع حلقات الجزء السادس من مسلسل عثمان على قناة الفجر الجزائرية بافضل جودة ممكنه على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

التردد 12034.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5 /6.

الاستقطاب افقي.

جودة القناة السي دي.

كذلك يمكن أن تتابع القناة على القمر الصناعي العرب سات من خلال التردد التالي: