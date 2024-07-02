“بزيادة 200.000 دينار“ وزارة المالية العراقية تُعلن استكمال صرف رواتب المتقاعدين لشهر تموز ٢٠٢٤

أطلقت وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين وهذا ما يتساءل عنه عدد كبير من المستفيدين داخل العراق كما صرحت أيضا عن وجود زيادة والتي تصل حتى نسبة 5٪ والهدف من تلك الزيادة هو تحسين مستوى المعيشة لديهم ومساعدتهم في الحصول على الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين

وفقا لما صرحت عنه وزارة المالية فيما يخص رواتب المتقاعدين أنه سوف يشهد زيادة تصل قيمتها حتى 100 ألف دينار، ولكن يجب العلم أن تلك الزيادة سوف تكون للأشخاص الذين رواتبهم أقل من مليون دينار، وجاء سلم رواتب المتقاعدين الجديد على النحو التالي:

سوف يحصل المتقاعد على راتب قدره 550 ألف دينار وذلك بدلا من 450 ألف دينار.

المتقاعدين الذين رواتبهم كانت 550 ألف دينار بعد الزيادة سوف تكون 650 ألف دينار.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

قامت وزارة المالية في العراق بتوفير الخدمة الإلكترونية والتي يمكن للمتقاعدين من خلالها الاستعلام عن كل ما يخص رواتبهم وهذا بمجرد إجراء مجموعة من الخطوات وهي كالتالي: