“وزارة التربية العراقية“ جدول امتحانات السادس اعدادي 2024 بعد التعديل رسميا

قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بتغيير جدول امتحانات السادس اعدادي 2024 وهذا بسبب عطلة الغدير وهي من العطلات الرسمية وبناء عليها تم تعطيل الاختبارات في تلك الأيام وهذا تسبب في تغيير أيام الامتحانات ويجب العلم أن مرحلة السادس من المراحل التعليمية التي حازت على اهتمام كبير من قبل الجهات المسؤولة وذلك نظرا لأهميتها وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

جدول امتحانات السادس اعدادي 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول الصف السادس الاعدادي الجديد والذي تم تغييره بسبب عطلة الغدير وعطلة عيد الأضحى المبارك، حيث أن الصف السادس الإعدادي بدء الامتحانات الخاصة به يوم 23 من يونيو ومن المقرر أن ينتهوا يوم 3 من يوليو، والجدول الجديد جاء على النحو التالي:

امتحان مادة الجغرافيا للقسم الأدبي وعلم الجمال للفنون وهذا يوم الأحد الموافق 30 من يونيو.

اختبار مادة الفيزياء للقسم العلمي وهذا يوم الإثنين الموافق 1 من يوليو.

امتحان مادة الاقتصاد للقسم الأدبي والفن البيئي للفنون وهذا يوم الثلاثاء الموافق 2 من يوليو.

امتحان مادة اللغة الفرنسية للقسم العلمي وهذا يوم الأربعاء الموافق 3 من يوليو.

نتائج الثالث متوسط

أعلنت الجهات التعليمية المسؤولة عن ظهور نتائج الثالث متوسط في خلال الساعات القليلة القادمة ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال اتباع الخطوات التالية: