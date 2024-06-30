لولو 24 ساعة في بيتك.. تردد قناة وناسة على نايلسات وعربسات 2024 Nilesate and Arabsate وكيفية ضبطها

قناة وناسة، من أشهر قنوات الأطفال حاليا في الوطن العربي قناة وناسة التي يتابعها ملايين الأطفال من مختلف الدول ومن كافة الأعمار، وتقدم القناة محتوى ترفيهي وتعليمي مميز جعلها تحظى بحب الأطفال وتثير انتباههم وتنال ثقة الآباء والأمهات ممن يرغبون في قضاء أبنائهم لوقت لطيف يستمتعون فيه بمشاهدة ما يحبون بعيدا عن الانترنت والأجهزة الالكترونية التي لها أضرار كبيرة على الصحة النفسية والذهنية للطفل، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال تردد قناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة.
تردد قناة وناسة على نايلسات
قناة وناسة التي بدأ اطلاقها منذ سنوات قليلة نجحت في احتلال مكانة متقدمة وسط القنوات المتخصصة للاطفال بسبب ما تعرضه من محتوى جذاب ومميزة بالإضافة الى حرصها على تقديم معلومات تثقيفية للاطفال، وقد اشتهرت القناة بأغانيها الرائعة التي أصبحت تتردد على لسان الاطفال باستمرار ويستمتعون بالاستماع اليها ومشاهدة أداء ابطالها من شخصيات كرتونية لطيفة، ومن أبرز أغاني القناة حرامي سرق لولو ولولو الشطورة ولا تفتح الباب يالولو وحبيب البابا ولولو والحيوانات وغيرها، وفيما يلي تردد القناة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات :
تردد قناة وناسة نايل سات
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11470
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6
تردد قناة وناسة عرب سات
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11270
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
طريقة ضبط قناة وناسة
و استقبال قناة وناسة يكون عبر اتباع خطوات الضبط التالية :
- من الريموت كنترول اضغط على زر القائمة.
- من الاعدادات اختر التركيب اليدوي، بعدها قم بتحديد نوع القمر الصناعي.
- ثم ادخل في الخانات المخصصة البيانات المطلوبة وهي التردد ونوع الاستقطاب ومعدل الترميز.
- ثم اضغط على موافق او على بحث وسيتم خلال لحظات تنزيل قائمة القنوات.