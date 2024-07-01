“قـــدم هُنــــا فورا 𝐀𝐀𝐃𝐋 𝟑“ استمارة التسجيل في عدل 3 عبر وكالة عدل الرسمية aadl.com.dz

أعلنت الجهات المسؤولة داخل دولة الجزائر بالإعلان عن استمارة التسجيل في عدل 3 وهي عبارة عن وحدات سكنية مدعمة يتم إعطائها لأصحاب الدخل المتوسط والذين ليس لديهم سكن ثابت والهدف من هذا هو تحسين مستواهم الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لهم، يجب العلم أن تلك الوحدات سعرها يكون مناسب وهذا مقارنة بالسكنات الأخرى، تختلف قيمة الوحدة على حسب المساحة الخاص بها، كما أنه يجب توافر مجموعة من الشروط من أجل الحصول على سكنات عدل وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

استمارة التسجيل في عدل 3

وفقا لما أعلنت عنه وزارة السكن والتعمير داخل الجزائر أنه استمارة التسجيل في عدل 3 سوف تكون متاحة بداية من يوم 5 يوليو، ويمكن لجميع المواطنين التسجيل من خلال إجراء الخطوات التالية:

أولا يجب زيارة الصفحة الرسمية لوكالة عدل. ثانيا قم بالنقر على زر تسجيل الدخول وقم بكتابة البيانات المطلوبة. ثالثا من قائمة الخدمات المتاحة قم بالدخول على استمارة التسجيل في سكنات عدل. رابعا سوف يفتح لك الاستمارة ويجب عليك ملؤها من خلال تدوين البيانات المطلوبة بشكل صحيح. خامسا قم بإرفاق الأوراق المطلوبة. أخيرا قم بتسديد الرسوم المحددة ثم قم بطباعة استمارة التقديم.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

وضعت الجهات المعنية مجموعة من الشروط التي يجب التحقق منها عند التسجيل على سكنات عدل ومن أبرز تلك الشروط: