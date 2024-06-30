التسجيل في سكنات عدل 3 وشروط التقديم والاوراق والمستندات المطلوبة

إذا كنت ترغب في الاستفادة من سكنات عدل 3 الذي اعلنت عنه وزارة السكن والعمران في الجزائر، يمكنك ذلك بعد توفر عدة شروط وضوابط تذكرها الوزارة حيث ان هذا البرنامج يقدم الدعم لعدد كبير من الأسرة المتوسطة لتوفير سكن مناسب، حيث ان سكنات عدل يبحث عنه العديد من الأفراد الراغبين في التسجيل لذلك سوف نعرض لكم خلال الفقرات التالية خطوات التسجيل في سكنات عدل وما هي شروط المطلوبة.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3

اضغط على الموقع الرسمي سكنات عدل من الجزائر.

ثم ادخل رقم الضمان الاجتماعي بشكل صحيح وهم بتعبئة استمارة التسجيل الالكترونية.

واضغط على طلب الحصول على وحدة سكنية وبعد ان تتاكد من المعلومات المدخلة.

اضغط على رفع الاوراق والمستندات المطلوبه.

ثم دفع رسوم التسجيل وقم بارسال الطلب.

ثم انتظر حتى يتم الرد من الجهات المختصة

شروط التسجيل في سكنات عدل 3 2024

وزارة السكن والعمران الجزائرية حددت عدة معايير للتسجيل في مشروع سكنات عدل 3 والتي يجب ان تتوفر في جميع المتقدمين للحصول على الدعم حيث انها تتمثل فيما يلي: