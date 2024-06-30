خطوات تنزيل واتساب عمر الاخضر بدون حظر 2024 ومميزات جديدة

amal khater تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
خطوات تنزيل واتساب عمر الاخضر بدون حظر 2024 ومميزات جديدة
واتساب عمر الأخضر

يمكن تنزيل الواتس الأخضر والاستفادة من المميزات والتحسينات التي يقدمها لجميع المستخدمين، حيث انه احد التطبيقات الشهيرة الذي يستخدمه الالاف من الاشخاص من مختلف دول العالم فإن التطبيق يتميز عن باقي التطبيقات الاخرى بعدد من المواصفات التي تجعله من التطبيقات الأكثر تحميلا، لذلك يرغب العديد من الأشخاص لمعرفة خطوات تحميل الواتساب الاخضر والتي تكون من خلال رابط الواتس وسوف نعرض لكم الخطوات خلال الفقرات التالية.

تحديث الواتساب الاخضر 2024

يحتوي الواتساب الاخضر على عدد من المميزات لا توجد في اي تطبيق اخر، لذلك يجب ان تقوم بتحميل التطبيق وتحديثه بشكل مستمر حتى تستفيد من هذه المميزات ويمكن التحميل من خلال الخطوات التالية:

  • توجه الى محرك البحث جوجل ثم اكتب في البحث تحميل الواتساب الاخضر وسوف يظهر لك رابط مباشر اضغط عليه.
  •  ثم اضغط على كلمة داونلود وانتظر حتى يتم التحميل واضافة الوتساب الى الملفات داخل هاتفك ثم اضغط عليها.
  • واضغط على تثبيت ثم فتح وأدخل رقم الهاتف ورمز الدولة وقم بعمل صورة أو اسم حسب رغبتك.

مميزات تحميل الواتساب الاخضر

  • التطبيق يضم واجهة سهلة يمكن من خلالها تغيير الالوان او تغيير الخلفيه.
  • ويمكن ان ترسل ملفات كبيرة يصل حجمها إلى أكثر من 100 ميجا بايت وتستطيع ان ترسلها الى اكثر من شخص في نفس الوقت.
  • يمكنك اخفاء ظهورك على الوتساب او ظهور كلمة متصل الآن وجاري الكتابه حفاظا على.
  •  كما يمكن ان تقوم بقفل الواتس من خلال استخدام رقم سري او من خلال استخدام بصمة الاصبع.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
amal khater

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
اصنعي بنفسك: كريم مرطب للبشرة والجسم في المنزل بسيط وآمن وطبيعي
إنضم لقناتنا على واتساب