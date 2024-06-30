خطوات تنزيل واتساب عمر الاخضر بدون حظر 2024 ومميزات جديدة

يمكن تنزيل الواتس الأخضر والاستفادة من المميزات والتحسينات التي يقدمها لجميع المستخدمين، حيث انه احد التطبيقات الشهيرة الذي يستخدمه الالاف من الاشخاص من مختلف دول العالم فإن التطبيق يتميز عن باقي التطبيقات الاخرى بعدد من المواصفات التي تجعله من التطبيقات الأكثر تحميلا، لذلك يرغب العديد من الأشخاص لمعرفة خطوات تحميل الواتساب الاخضر والتي تكون من خلال رابط الواتس وسوف نعرض لكم الخطوات خلال الفقرات التالية.

تحديث الواتساب الاخضر 2024

يحتوي الواتساب الاخضر على عدد من المميزات لا توجد في اي تطبيق اخر، لذلك يجب ان تقوم بتحميل التطبيق وتحديثه بشكل مستمر حتى تستفيد من هذه المميزات ويمكن التحميل من خلال الخطوات التالية:

توجه الى محرك البحث جوجل ثم اكتب في البحث تحميل الواتساب الاخضر وسوف يظهر لك رابط مباشر اضغط عليه.

ثم اضغط على كلمة داونلود وانتظر حتى يتم التحميل واضافة الوتساب الى الملفات داخل هاتفك ثم اضغط عليها.

واضغط على تثبيت ثم فتح وأدخل رقم الهاتف ورمز الدولة وقم بعمل صورة أو اسم حسب رغبتك.

مميزات تحميل الواتساب الاخضر