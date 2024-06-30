الأخضر بقديش.. سعر 100 دولار في العراق اليوم مقابل الدينار في البنوك ومحلات الصرافة

سعر 100 دولار في العراق اليوم، يبحث الكثيرون بالعراق بصورة يومية عن أسعار صرف العملة الاجنبية خصوصا المستثمرين والتجار والمستوردين والتي تتأثر أعمالهم بشكل مباشر بارتفاع أو انخفاض سعر الدولار، بالإضافة الى أن سعره يشير الى الأوضاع الاقتصادية بالبلاد حيث يسبب ارتفاعه غلاء اسعار السلع والخدمات والعكس صحيح، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال آخر تحديث لأسعار الدولار مقابل الدينار العراقي حسب ما ورد عن البنك المركزي للأسعار الرسمية في المصارف والبورصات.

سعر 100 دولار في العراق اليوم مقابل الدينار تشهد أسعار الدولار في العراق خلال هذه الفترة تذبذبا واضحا فهي ترتفع وتنخفض يوميا دون ثبات في أسعار الصرف، وقد بلغ سعر المائة دولار اليوم في بورصة بغداد حوالي 146 الف دينار عراقي وسعره في الحوالات المرسلة للخارج وفي التوسيات الدولية بلغ 131 الف دينار، وسنستعرض لكم فيما يلي بعض الفئات النقدية وسعرها مقابل الدينار في مختلف البورصات بالمحافظات العراقية : بورصة بغداد : 100 دولار امريكي = 146 الف دينار عراقي.

بورصة اربيل : 100 دولار امريكي = 145 الف دينار عراقي.

بورصة البصرة : 100 دولار امريكي = 145 الف دينار عراقي.

بورصة السليمانية : 100 دولار امريكي = 145.900 الف دينار عراقي.

بورصة الموصل : 100 دولار امريكي = 145.900 الف دينار عراقي.

200 دولار امريكي = 262 الف دينار عراقي.

300 دولار امريكي = 393 الف دينار عراقي.

400 دولار امريكي = 146 الف دينار عراقي. سعر الذهب في العراق اليوم تتغير اسعار الذهب في العراق باستمرار ويهتم قطاع عريض من الشعب بمعرفة اسعار الذهب اولا بأول كونها عملة هامة يحتاج اليها الكثيرين سواء في التجارة أو شراء للاستخدام الشخصي وعند التقدم للخطوبة كعادة أغلب الشعوب العربية، وقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق اليوم 97.963.06 أما سعر أونصة الذهب فسجل اليوم 3.046.651.16.