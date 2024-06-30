إنخفاض تاريخي|.. إليك أسعار البنزين في الإمارات لشهر يوليو 2024

يتوقع أن تشهد أسعار البنزين في دولة الإمارات العربية المتحدة بشهر يوليو 2024، إنخفاض ملحوظاً على مستوى محافظات البلاد، علما أن سعر برميل النفط قد ارتفع لـ86 دولارا أمريكيا للبرميل الواحد، وقد أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود بالإمارات اليوم عن الأسعار الجديدة والتي سنستعرض معا بالمقالة.

أسعار البنزين في الإمارات لشهر يوليو 2024

من المقرر أن يتم تطبيق تلك الاسعار بداية من يوم 1 من شهر يوليو 2024، حتى يوم 31 من الشهر نفسه، وفقًا لهذا الإعلان، ستكون أسعار الوقود في الإمارات لشهر يوليو 2024 كما يلي:

سعر لتر “بنزين 98” سيكون 2.99 درهمًا مقارنة بـ 3.14 درهمًا في السابق.

سعر لتر “بنزين 95” سيكون 2.88 درهمًا مقارنة بـ 3.02 درهمًا في السابق.

سعر لتر “بنزين 91” سيكون 2.80 درهمًا مقارنة بـ 2.95 درهمًا في السابق.

سعر لتر الديزل سيكون 2.89 درهمًا مقارنة بـ 2.88 درهمًا في السابق.

أسعار الوقود بالإمارات 2024

تم الإعلان عن خفض أسعار الوقود في الإمارات لشهر يوليو 2024 رغم الارتفاع الأخير في أسعار النفط، والذي جاء بعد تقلبات في بداية شهر يونيو بسبب المخاوف من اضطرابات في الأسواق نتيجة إعادة كميات الخفض الطوعي.

وفي شهر مايو، تراوحت أسعار النفط العالمية، خاصة خام برنت، بين 82 و86 دولارًا للبرميل، مدعومة بالاستقرار الناتج عن خفض الإنتاج الطوعي، وفقًا لما ورد في منصة الطاقة المتخصصة.