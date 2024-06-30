الآن وعبر موقع نتائجنا المصدر الرسمي وزارياً: نتائج الثالث متوسط 2024 بمحافظة واسط بالعراق

تُعتبر نتائج الثالث متوسط 2024 في محافظة واسط العراقية من أكثر الأمور التي تشغل بال الطلاب وأولياء الأمور في هذه الفترة، فقد انتهى الطلاب من أداء امتحانات الصف الثالث المتوسط، وهي المرحلة الأخيرة قبل الانتقال إلى المرحلة الثانوية العامة، بدأت الامتحانات في 21 مايو واستمرت حتى 3 يونيو، ومع انتهاء فترة الامتحانات، تتسارع مراكز التصحيح لمراجعة وتصحيح دفاتر الامتحانات بسرعة لضمان رفع النتائج في أقرب وقت ممكن.

وزير التربية يشرف على نتائج الثالث متوسط 2024

يُشرف الدكتور إبراهيم الجبوري، وزير التربية العراقية، بنفسه على مراكز فحص النتائج لضمان دقة وسرعة العمل، وقد قام أكثر من 900 ألف طالب وطالبة بأداء الامتحانات هذا العام، مما يُشكل عبئًا كبيرًا على مراكز التصحيح، ورغم الأخبار التي ترددت على بعض المواقع بشأن ظهور النتائج، أكد الأستاذ كريم السيد، المتحدث الرسمي للوزارة العراقية، أن هذه الأخبار أن التصحيح لا يزال جاريًا بعدد من المحافظات، مشيرًا إلى أن النتائج الرسمية ستُعلن عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي وموقع نتائجنا ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، مثل التليجرام والفيسبوك.

نتائج الثالث متوسط 2024 ستعلن مركزيا

تؤكد وزارة التربية العراقية أن النتائج ستُعلن بشكل مركزي لجميع المحافظات في وقت واحد، حيث سيتمكن كل طالب من استخراج نتيجته باستخدام الاسم أو الرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية العراقية، كما يتم العمل على رفع جميع الدرجات الحرجة إلى 50 درجة، مما يمنح الطلاب فرصة أكبر للنجاح، وبالنسبة للطلاب الذين قد يرسبون في مادة أو مادتين كحد أقصى، فسيكون لهم الحق في أداء امتحانات الدور الثاني.

حيث تتعاون وزارة التربية مع كافة الجهات المعنية لضمان سير عملية التصحيح والإعلان عن النتائج بسلاسة وشفافية، كما تتواصل الجهود بشكل حثيث ليتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم في أسرع وقت ممكن بعد الانتهاء من عملية التصحيح في جميع المحافظات العراقية.

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